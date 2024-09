Harde boodschap voor Oranje-international: ‘Florian Wirtz is veel beter en veel slimmer’

wordt dinsdagavond na het Nations League-duel van het Nederlands elftal met Duitsland (2-2) kritisch benaderd door de analisten van ESPN. In Voetbalpraat wordt geconcludeerd dat de 21-jarige rechtsbuiten van Oranje een stuk minder ver in zijn ontwikkeling is dan zijn leeftijdsgenoot en Duits international .

“Het verschil tussen Wirtz en Simons alleen al…”, zegt Kenneth Perez om het verschil in individuele kwaliteit tussen Nederland en Duitsland te illustreren. “Ze zijn even oud. Wirtz is fantastisch, Simons doet maar wat”, stelt de Deense oud-voetballer.

“Dat Wirtz een fantastische speler is die altijd in beweging is, dat zie je. Wat maakt hem op dit moment in zijn carrière een stuk beter dan Simons?”, vraagt presentator Vincent Schildkamp zich af. “Wirtz is iets vaster. Hij lijdt minder balverlies”, reageert Karim El Ahmadi.

Perez stelt dat de spelmaker van Bayer Leverkusen en Duitsland ‘veel minder balverlies lijdt’ dan Simons. “Hij is veel slimmer in zijn spel. Simons vind ik altijd gehaast voetballen. Hij rent en schiet als een pupil. Dat zie je bij Wirtz niet.”

