Hans Kraay schrikt van beelden Nederland - Duitsland: 'Alsof er van achteren een mes in gestoken wordt'

staat minstens twee maanden buitenspel, zo verwacht Hans Kraay junior. De verdediger van het Nederlands elftal raakte dinsdagavond geblesseerd in de wedstrijd tegen Duitsland (2-2). Hij moest vlak voor rust gewisseld worden.

Aké probeerde een bal uit de lucht aan te nemen, maar blesseerde zich daarbij. De verdediger van Manchester City verliet in tranen, maar onder een luid applaus het veld van de Johan Cruijff ArenA. Jurriën Timber was zijn vervanger.

ESPN-analist Kraay schrok van de beelden. “Die heeft álles afgescheurd, anders hoef je er niet met de brancard van af. Die is er minimaal twee maanden uit. Een scheur is zes tot acht weken en ik denk dat hij gewoon alles heeft afgescheurd. Heb je weleens een spierscheuring gehad? Het is alsof er van achteren een mes in gestoken wordt.”

Aké speelde in de eerste weken van het nieuwe seizoen amper voor Manchester City. Hij kwam tot slechts vier minuten als invaller. “Maar hij heeft een intense week achter de rug bij Oranje”, aldus Kraay. “Dit was een intens duel, want de Duitsers waren verschrikkelijk goed aan de bal."

