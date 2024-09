Valentijn Driessen komt met opmerkelijke voorspelling over Brian Brobbey

Terwijl wordt overladen met complimenten, trapt Valentijn Driessen op de rem. Na het duel tussen Nederland en Duitsland (2-2) schrijft Driessen in zijn column voor De Telegraaf dat Joshua Zirkzee de nieuwe vaste spits van het Nederlands elftal gaat worden.

Door het ontbreken van Memphis Depay kon Koeman deze interlandperiode kiezen tussen Wout Weghorst, Joshua Zirkzee en Brian Brobbey. Zaterdag viel de keuze tegen Bosnië en Herzegovina op Zirkzee; dinsdag speelde Brobbey tegen Duitsland. Allebei kunnen ze terugkijken op een goede wedstrijd.

Toch vindt Driessen niet dat Brobbey zich nadrukkelijk manifesteerde. “Koeman bood hem de gelegenheid tegen Duitsland. De Ajacied presteerde naar behoren met een voor-assist en assist bij de Nederlandse doelpunten, maar schoot ook onbeholpen over bij een reuzekans in de tweede helft. Het is een hoop kracht, strijd en goede wil, maar de pure kwaliteit aan de bal die Zirkzee heeft en waardoor Oranje meer aan voetballen toekomt ontbreekt.”

'Zirkzee wordt nieuwe spits Oranje'

“Volgens Koeman was Duitsland geen examen voor Brobbey, maar al voor aanvang liet de bondscoach weten dat hij de volgende interlandperiode tegen Hongarije en opnieuw Duitsland met de nieuwe vaste spits van Oranje gaat spelen. Dat wordt Zirkzee”, voorspelt de chef voetbal van De Telegraaf.

