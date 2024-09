Erik ten Hag wordt gevraagd naar ontslag, maar geeft opvallende reactie

Erik ten Hag maakt zich na een zeer teleurstellende start van het seizoen met Manchester United geen enkele zorgen over een mogelijk ontslag, zo geeft de Nederlandse oefenmeester na afloop van de nederlaag tegen Tottenham Hotspur aan tegenover de aanwezige media. Ten Hag staat onder druk, aangezien hij met Manchester United belabberd presteert.

"We hebben tijd nodig en zitten nog steeds in dezelfde boot: de eigenaars, de staf en de spelers. Dus nee, ik maak me geen zorgen", zegt Ten Hag na de pijnlijke nederlaag op Old Trafford over een mogelijk vertrek bij The Mancunians: "We hebben nog steeds wat blessures en zullen ons qua organisatie moeten verbeteren. We moeten hiermee omgaan, veerkracht tonen en ons nu gewoon focussen op de wedstrijd tegen FC Porto."

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: United-fans vrezen voor Ten Hag na gelijkspel tegen FC Twente: pijnlijke statistiek gaat rond

De coach van Manchester United, dat nu op een twaalfde plaats staat in de Premier League, zag dat het drukzetten niet op de juiste manier verliep in het eerste bedrijf. "De druk was niet goed in de eerste helft, maar we gaven wat tegenaanvallen weg nadat we hadden gecounterd en we hebben een aantal slechte beslissingen genomen. We kunnen beter en alle spelers weten dat, maar we zullen ons terug knokken", stelt Ten Hag.

Dat de oefenmeester de wedstrijd snel wil vergeten is logisch, maar het zal de komende dagen nog het onderwerp van gesprek zijn in Engeland. Na afloop van de wedstrijd van zondag waren de teksten al vernietigend in de Engelse media. Ashley Young gaf onder meer aan dat hij niet zou opkijken van een ontslag van Ten Hag als trainer van Manchester United.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van 't Schip schrikt van De Ligt en Mazraoui: 'Dit is onbegrijpelijk'

Analist John van 't Schip ziet een opvallend moment bij Manchester United, met Matthijs de Ligt en Noussair Mazraoui in de hoofdrol.