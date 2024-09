Ten Hag verder in de problemen na 0-3 nederlaag in eigen huis

Manchester United heeft zondagavond verloren van Tottenham Hotspur. United kwam geen moment in de wedstrijd tegen een sterk Tottenham en verloor kansloos: 0-3. United kwam snel op achterstand, verloor aanvoerder Bruno Fernandes op slag van rust met rood en kwam meteen na de pauze op een nog grotere achterstand. Voor de Spurs scoorden Brennan Johnson, Dejan Kulusevski en Dominic Solanke. Micky van de Ven was met een prachtige assist belangrijk bij de openingstreffer.

Bij Tottenham Hotspur ontbrak aanvoerder en topscoorder Heung-min Son wegens een blessure. Hij werd vervangen door oud-Vitesse speler Solanke. Micky van de Ven speelde op zijn vertrouwde plek centraal in de verdediging. Bij United speelden Matthijs de Ligt en Joshua Zirkzee weer in de basis, nadat De Ligt in de midweekse wedstrijd tegen FC Twente (1-1) op de bank bleef. Op het middenveld maakte Manuel Ugarte zijn basisdebuut in de Premier League, hij vormde het verdedigende blok op het middenveld met Kobbie Mainoo.

Tottenham begon fantastisch aan de wedstrijd. In de derde minuut pikte Van de Ven de bal nog op eigen helft op en begon aan een lange rush richting het United doel. Uiteindelijk eindigde die rush vlak voor de achterlijn met een strakke lage voorzet op rechtsbuiten Johnson, die de bal in het lege doel kon tikken: 0-1. In de 20e minuut verdubbelde Johnson de voorsprong bijna, maar zijn lage schot vanaf rechts raakte de paal. United, dat weinig in te brengen had in de eerste helft, was in de 37e minuut wel dicht bij de gelijkmaker toen Alejandro Garnacho een voorzet van Marcus Rashford steenhard tegen de paal schoot. In de 42e minuut werd de opgave voor United een stuk lastiger toen het met tien man kwam te staan. Bruno Fernandes wilde druk zetten op James Maddison, gleed daarbij half weg, en raakte de Spurs-middenvelder net onder zijn knie. Scheidsrechter Chris Kavanagh twijfelde niet en stuurde de United-aanvoerder met rood naar de kleedkamer.

Na rust besliste Tottenham de wedstrijd vrijwel meteen. In de 47e minuut zat Lisandro Martínez volledig mis waardoor Johnson op weg kon naar het doel van André Onana. Hij legde de bal terug op Kulusevski, die de bal uit de lucht subtiel langs de keeper tikte: 0-2. Daarna zakte Tottenham wat weg en kon United een paar keer gevaarlijk worden, voornamelijk uit corners. In de 77e minuut besliste Solanke het duel definitief. Hij promoveerde een kopbal van Pape Sarr tot doelpunt door de bal van dichtbij net genoeg te raken om Onana te passeren: 0-3. Daarmee was de angel helemaal uit de wedstrijd en speelde Tottenham het rustig uit.

Door de nederlaag blijft United steken op zeven punten, nu uit zes wedstrijden, op de elfde plaats. Tottenham klimt naar de achtste plek en speelt zich voor nu even uit de zorgen. De zorgen voor Erik Ten Hag nemen alleen maar toe na de derde nederlaag deze competitie. Lang heeft United echter niet om te treuren, komende donderdag wacht FC Porto alweer in de Europa League. Tottenham Hotspur gaat midweeks op bezoek bij het Hongaarse Ferencváros, dat getraind wordt door oud-AZ-trainer Pascal Jansen.

