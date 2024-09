Opvallend: Valentijn Driessen genadeloos voor FC Twente na gelijkspel op Old Trafford

Hoewel FC Twente woensdagavond een knap resultaat haalde op bezoek bij Manchester United (1-1) en vanuit alle kanten lof ontvangt, sluit Valentijn Driessen niet aan in de polonaise. Sterker nog, de journalist van De Telegraaf is uitermate kritisch over de instelling van de club uit Enschede, zo laat hij weten in Kick-off.

Tegen alle verwachtingen in pakte FC Twente een punt op bezoek bij Manchester United in de eerste speelronde van de Europa League. Het resultaat werd daarom ook wel even gevierd door de spelers en de meegereisde supporters van de club. “Ze hebben niet gewonnen, maar er wordt wel gedaan alsof ze de Europa League al hebben veroverd”, begint Driessen.

“Dat is toch begrijpelijk? Dat is toch een prachtige uitslag op Old Trafford?”, reageert Pim Sedee vol onbegrip. “Dat zegt alles over de instelling die er op dat moment is van zo’n club. Dat wordt hem niet… Zij worden geen serieuze uitdager voor plaats één en twee in de Eredivisie”, antwoordt de Chef Voetbal doodserieus.

“Er werden foto’s gemaakt voor het uitvak en het was groot feest, maar je speelt 1-1 tegen een ploeg die heel matig opereert als team… Twente heeft wél als een team gespeeld en daar moet ik ze een pluim voor geven”, sluit Driessen af.

