Ondanks teleurstellende kijkcijfers tóch nog een lichtpunt bij Ziggo: 'Precies de goede man die daar moest zitten'

Ziggo Sport beleefde woensdag een moeizame avond. In navolging van AZ - Elfsborg trok ook de ontmoeting tussen Manchester United en FC Twente weinig televisiekijkers. Reden tot zorg, maar desondanks ziet Maarten Wijffels ook nog een lichtpuntje voor Ziggo. Ruud Gullit was aanwezig en volgens de verslaggever van het Algemeen Dagblad was de voormalige Oranje-international precies wat de sportzender nodig had.

Volgens Nijkamp gaat het ‘helemaal niet goed’ met Ziggo Sport. De wedstrijd tussen Manchester United en FC Twente trok net iets meer dan 500.000 kijkers. Volgens de mediapersoonlijkheid is dat een flink stuk minder dan vorig jaar tijdens Ajax - Olympique Marseille, toen de wedstrijden van de Nederlandse clubs in Europa ‘gewoon’ nog te zien waren op RTL7 (Champions League) en Veronica (Europa League en Conference League). Misschien moet Ziggo Sport Gullit nóg vaker uitnodigen als analist. Wijffels is immers zeer te spreken over het optreden van de oud-voetballer van onder meer PSV en AC Milan.

“Ruud Gullit zat in de studio en dat was precies de goede man die daar moest zitten”, zo zegt de verslaggever in de Voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad. “Gullit heeft het niet echt zo met dat Nederlandse van ‘overal maar domineren en initiatief nemen’. Dat is leuk als je een topclub bent, maar toch niet als je FC Twente bent en je op bezoek gaat bij Manchester United.” Wijffels vindt het knap hoe FC Twente woensdagavond voor de dag kwam op Old Trafford, zeker met de uitschakeling door RB Salzburg in de voorronde van de Champions League nog in het achterhoofd. “Dat was destijds gewoon naïef. Gullit is dan iemand die ook zegt dat hij hoopt dat ze het anders doen en dat deden ze. Ze hadden zich aangepast op een manier waarvan ik denk dat je in Europa moet spelen als je FC Twente bent en speelt tegen een club die in ieder geval op papier veel meer mogelijkheden heeft dan jij”, zo klinkt het.

Wijffels noemt ‘grootste winst van de avond’

Voor PSV en Feyenoord ging het vorige week in de eerste speelronde van de Champions League nog bijzonder pijnlijk mis. De Eindhovenaren liepen in de eerste helft al in het mes bij Juventus en gingen uiteindelijk met 3-1 ten onder, Feyenoord keek twee dagen later in de thuiswedstrijd tegen Bayer Leverkusen al na 45 minuten tegen een onoverbrugbare achterstand (0-4) aan. FC Twente pakte het een stuk beter aan en daarover is Wijffels zeer te spreken. “Ga gewoon compact staan op je eigen helft en probeer vanuit daar te kijken wat er mogelijk is. Voorkom naïeve dingen zoals met dertig meter in je rug gaan staan, zonder druk op de bal en vooruitlopen, waardoor er iemand in je rug zo wegloopt. Dat gebeurde allemaal tegen Salzburg. Als ze daarvan geleerd hebben is het fantastisch wat ze hebben gedaan. En nog los van het resultaat, maar dan kun je ook verder. Voor onze Nederlandse spelers is het toch fantastisch dat je níét naïef kunt zijn op Old Trafford, ook al was het dan nog 2-1 geworden.”

Volgens Wijffels is dat laatste ‘de grootste winst’ van de avond. “Hopelijk nemen ze mee en stoppen ze met roepen dat ze moeten domineren. Dat moet helemaal niet als je FC Twente bent”, zo klinkt het. Grote kans dat FC Twente het vervolg in de competitiefase van de Europa League op dezelfde manier blijft aanpakken. De formatie van coach Joseph Oosting speelt over zeven dagen thuis tegen Fenerbahçe. Na de interlandperiode is Lazio te gast in Enschede. Daarna wachten nog ontmoetingen met OGC Nice, Union Sint-Gillis, Olympiakos, Malmö én Besiktas.

