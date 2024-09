Engelsen lachen FC Twente uit na gelijkspel: 'Schaamteloos'

FC Twente leverde woensdagavond een formidabele prestatie met een gelijkspel (1-1) op bezoek bij Manchester United. De Tukkers vierden uitbundig feest op Old Trafford en daar kijken sommige Engelse voetbalfans van op.

Nadat het laatste fluitsignaal klonk, vierden de fans groot feest met de vierduizend meegereisde fans in het uitvak. De beelden zorgden voor verbaasde reacties en gelach in Engeland. Sommige Engelse fans spreken zelfs van 'schaamteloos' gedrag.

This is really embarrassing from FC Twente did they just win the World Cup? Celebrating a draw like that — BBannerOnSpotify (@bbannerau) September 25, 2024

Twente celebrating like they just won the league 😂 — Joey Tabor (@JoeyTabor) September 25, 2024

Fc twente celebrating a shit draw like they’ve won the europa league #EuropaLeague #mufc — Aston (@AstonLive) September 25, 2024

Fc Twente think they are Liverpool celebrating a draw 🤣🤣✊🏻💦 — Jayutd99 (@JayJmufc) September 25, 2024

Twente players celebrating a draw against Manchester United in a game they could have easily won🤦 — Real Blue .fuel (@CFC_Dickson) September 25, 2024

now twente fans singing glory, glory… celebrating a draw. shameless — Devon (@devonlewis_) September 25, 2024

Imagine FC Twente celebrating at OT as if they won — Becky Pearls (@Beckypearls) September 25, 2024

Team like FC Twente celebrating like this at Old Trafford.



We are getting worse and worse every game. https://t.co/znKzz6h86s pic.twitter.com/YS8oW2FIVs — Chirag Shah (@CurlingFreeKick) September 25, 2024

Twente players celebrating a draw? How embarrassing 😂 — Jamie Camm (@JamieCamm) September 25, 2024

Have FC Twente won a trophy I’ve not heard about? 🤨 celebrating like it. — Stretford Paddock (@StretfordPaddck) September 25, 2024

FC Twente players celebrating at Old Trafford as if they've WON THE EUROPA LEAGUE 😳😭😭#MUNTWE #ManchesterUnited pic.twitter.com/pZp5C0rNge — Reagan's TV (@PeterReagan777) September 25, 2024

Look at the Twente players🤣🤣🤣

Celebrating like they've beat Real Madrid or Man City

it's 1 point and it's the 1st game of the group. 0 chance they're making it out the group anyway #MUFC — Redu Islam🌹🔴 (@Reduislam7) September 25, 2024

Twente players celebrating draw uno. This is the level of team Seven Hag is struggling against — RedDevil13 (@devil13_red) September 25, 2024

Full time



Manchester United 1-1 FC Twente.



Twente fans celebrating that draw as if it's a win. Club analysts punch the air and hug each other in triumph. An odd game, a disappointing draw. — Carl Anka (@Ankaman616) September 25, 2024

Fucking FC twente they’re celebrating like it’s a win — Kyle (@KylePoweIl) September 25, 2024