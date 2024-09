Dramatische avond voor Ziggo Sport: 'Het gaat helemaal niet goed! Au, au, au'

De start van de competitiefase van de Europa League was voor FC Twente met een gelijkspel op bezoek bij Manchester United een daverend succes, maar op het kantoor van Ziggo zal mogelijk toch de teleurstelling overheersen. Want wie had gerekend op heel wat televisiekijkers komt bedrogen uit. Tina Nijkamp spreekt zelfs van een ‘kijkcijferhorror’.

Waar je de afgelopen jaren voor de verrichtingen van de Nederlandse clubs in de Champions League, Europa League en Conference League ‘gewoon’ nog terecht kon op RTL7 en Veronica, is dat sinds de start van dit seizoen niet meer het geval. De rechten voor de Europese wedstrijden zijn exclusief in handen van Ziggo Sport. Abonnees van Ziggo kunnen ‘gewoon’ schakelen naar kanaal 14 om Ziggo Sport te zien. Daar worden dit seizoen de wedstrijden van de Nederlandse clubs in Europa uitgezonden, plus de finales. Maar niet-abonnees moeten zich registreren via de Ziggo-website en vervolgens een account aanmaken.

Hebben zij dat gedaan, kunnen de wedstrijden bijvoorbeeld via de Ziggo GO-app worden bekeken. Die moeten gebruikers wel eerst downloaden. Anders kunnen ze kijken via hun smart-tv, waarop de beelden gestreamd kunnen worden via de Ziggo GO-app. Voor de Nederlander zonder smart-tv is dat echter een lastig verhaal. Zij zullen bij vrienden/buren moeten kijken, of een mediabox van hun eigen tv-provider moeten aanschaffen.

Dramatische kijkcijfers voor Ziggo

Of bovenstaand de voornaamste oorzaak vormt, is niet bekend. Maar volgens Nijkamp gaat het ‘HELEMAAL niet goed met het Europese voetbal op Ziggo’. “Kijkcijferhorror. Natuurlijk kijken velen ook via de app, maar dan nog: slechts 309.000 kijkers voor Manchester United - FC Twente!!! En maar 10.6 in de 25-54 jaar. Au, au, au”, zo schrijft de mediapersoonlijkheid op haar Instagram. Opvallend is dat de ontmoeting tussen AZ en Elfsborg beter werd bekeken. De wedstrijd in Alkmaar begon weliswaar al om 18.45 uur, maar trok wel meer kijkers voor de televisie. Al is het verschil niet groot: 318.000 kijkers, tegenover de 309.000 dus bij Manchester United - FC Twente.

Werk aan de winkel dus voor Ziggo, want het verschil met vorig seizoen is dan wel weer bijzonder groot. “Ter vergelijk: vorig jaar scoorde Ajax op 20 september ruim 1,2 miljoen kijkers op Veronica… Hoeveel zullen dat er vanavond (donderdag, red.) worden op Ziggo?”, zo vraagt Nijkamp zich af. Ajax speelde op 20 september vorig jaar thuis tegen Olympique Marseille in de eerste speelronde van de Europa League. Ruim een jaar later is Besiktas te gast in de Johan Cruijff ArenA. De ontmoeting tussen Ajax en de formatie van coach Giovanni van Bronckhorst is eveneens exclusief te zien bij Ziggo.

Update 13.59 uur: kijkcijferaantal ligt toch een stuk hoger

Nijkamp komt terug op haar eerste berichtgeving over de kijkcijfers van Manchester United - FC Twente. Het duel op Old Trafford werd immers op nóg een Ziggo-kanaal uitgezonden. Daar zapten 200.000 kijkers op af. Het aantal kijkcijfers komt dus in totaal op 509.000. Nijkamp vindt het 'heel verwarrend'. Ze had het in eerste instantie niet gezien dat de ontmoeting tussen Manchester United en FC Twente op nóg een kanaal te zien was en biedt haar excuses daarvoor aan. Het aantal kijkcijfers ligt dus een stuk hoger dan in eerste instantie vermeld, al laat Nijkamp het bij 'iets meer' en vindt ze het 'nog steeds ontzettend laag'.

