Naast Unnerstall nóg een grote uitblinker bij FC Twente: 'Feyenoord heeft liggen slapen'

FC Twente-doelman is niet de enige die woensdagavond in de uitwedstrijd tegen Manchester United zijn visitekaartje heeft afgegeven op het hoogste podium. Naast de Duitser kan ook op heel wat complimenten rekenen. De 23-jarige rechtsback maakte onlangs de overstap van NEC naar FC Twente, maar speelde op Old Trafford alsof hij dat al jaren doet.

FC Twente moest na het vertrek van Joshua Brenet - wiens contract eerder dit kalenderjaar al werd ontbonden - en Alfons Sampsted (Birmingham) op zoek naar een nieuwe rechtervleugelverdediger. De nummer drie van het afgelopen seizoen in Nederland kwam in die zoektocht uit bij Van Rooij. De 23-jarige rechtsback uit Escharen was in het afgelopen seizoen een van de smaakmakers bij NEC, dat knap als zesde eindigde in de Eredivisie en in de bekerfinale nipt onderuit ging tegen Feyenoord.

Artikel gaat verder onder video

FC Twente telde nog geen miljoen euro neer voor de komst van Van Rooij, die in zijn eerste wedstrijden voor de club uit Enschede al heeft laten zien een aanwinst te zijn voor de ploeg van trainer Joseph Oosting. Dat deed hij in eerste instantie in de Eredivisie, maar woensdagavond dus ook op bezoek bij Manchester United. Mede dankzij een uitstekende individuele actie en sterk doorzetten door Van Rooij was Christian Eriksen het even kwijt op het middenveld, waarvan Sam Lammers uiteindelijk kon profiteren: 1-1.

LEES OOK: Ricky van Wolfswinkel hoopt dat Erik ten Hag zich niet gaat melden voor sterspeler FC Twente

Van Rooij beter dan Lotomba?

Het was Unnerstall die in de blessuretijd met een geweldige redding voorkwam dat Manchester United er alsnog met de drie punten vandoor ging, maar de complimenten zijn er ook zeker voor Van Rooij. “Genoten van het collectief van Twente! En in het bijzonder van Bart van Rooij waar ‘slechts’ 9 ton voor is betaald en die jonger en in alles beter is dan de rechtsback waar Feyenoord recent vijf miljoen euro voor betaalde”, zo schreef iemand op X. Feyenoord moest na het vertrek van Lutsharel Geertruida naar RB Leipzig eveneens op zoek naar een nieuwe rechtsback en strikte uiteindelijk Jordan Lotomba. De Zwitserse aankoop beleefde in de uitwedstrijd tegen FC Groningen een prima debuut, maar zakte een paar dagen later evenals zijn ploeggenoten flink door het ijs tegen Bayer Leverkusen.

LEES OOK: Tenenkrommend moment na 21 seconden bij Feyenoord: 'Hoe kan zoiets, in de eerste minuut?'

Van Rooij hield zich daarentegen uitstekend staande op Old Trafford. “Als je zo’n Bart van Rooij vergelijkt met een Lotomba heeft een club als Feyenoord echt liggen slapen”, zo leest het. “Van Rooij speelt echt een dijk van een wedstrijd. Wat een speler” en “Van Rooij vertienvoudigt z’n marktwaarde in twee uur”, zijn andere lovende reacties op het optreden van de vleugelverdediger, die door veel FC Twente-fans nu al wordt gezien als beste aankoop van de voorbije window. “Paniek, woede toen de rechtsback er nog niet was… Twente wilde wachten op de eerste optie. En nu? Nu is Bart van Rooij volgens velen de beste aankoop van het jaar. Tja…”, zo reageert clubwatcher Leon ten Voorde van Tubantia op al dat enthousiasme.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Engelsen lachen FC Twente uit na gelijkspel: 'Schaamteloos'

In Engeland wordt opgekeken van het gedrag van FC Twente na het laatste fluitsignaal tegen Manchester United.