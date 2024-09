Ricky van Wolfswinkel hoopt dat Erik ten Hag zich niet gaat melden voor sterspeler FC Twente

heeft woensdagavond genoten van het optreden van zijn ploeggenoot in de uitwedstrijd tegen Manchester United in de eerste speelronde van de Europa League. FC Twente pakte op bezoek bij de gevallen Britse grootmacht een meer dan terecht punt, maar had dat ook voor een groot deel te danken aan de uitmuntend keepende Unnerstall. De doelman hield enkele keren op geweldige wijze de bal uit zijn doel.

Unnerstall maakte in de zomer van 2021 de overstap van PSV naar FC Twente. Joël Drommel bewandelde de omgekeerde weg. Waar in Eindhoven nog weleens vraagtekens worden geplaatst bij de deal, is men in Enschede al jaren dolgelukkig. Unnerstall behoort vrijwel wekelijks tot de uitblinkers bij FC Twente en bewees woensdagavond ook op het hoogste niveau een wereldpartij te kunnen keepen. “Ik hoop wel dat we hem meekrijgen in het vliegtuig en dat hij niet hier blijft”, was na het laatste fluitsignaal de veelzeggende reactie van Van Wolfswinkel voor de camera van ESPN.

Unnerstall liet zich gelden met een aantal geweldige reddingen. De Duitser moest in de eerste helft even wachten totdat hij wat te doen kreeg, maar liet met een uitstekende reflex op een ongelukkige inzet van notabene teamgenoot Mees Hilgers zien dat hij bij de les was. Het zal echter vooral zijn redding in de blessuretijd van de tweede helft zijn die FC Twente en Unnerstall nog wel even blijven heugen. De bal werd in een bomvol strafschopgebied opnieuw van richting veranderd door een teamgenoot, maar Unnerstall voorkwam met een katachtige ingreep dat Manchester United alsnog aan het langste eind trok.

“Wij kunnen altijd terugvallen op een geweldige Unnerstall. Zeker in dit soort wedstrijden gaan we hem op sommige momenten ook heel erg nodig hebben”, zo weet Van Wolfswinkel. “Dat is geen schande, daar staat hij ook voor. Maar sommige dingen die hij doet, sommige ballen die hij pakt… Dat is natuurlijk ongekend.” Volgens Van Wolfswinkel is het optreden van Unnerstall op Old Trafford niets nieuws. De Duitser laat al jaren zien een geweldige keeper te zijn. “Dus het wordt een beetje saai”, zo verrast Van Wolfswinkel. “Het is een beetje zoals Haaland die elke keer weer een hattrick maakt en zijn teamgenoten allemaal andere dingen op de bal beginnen te schrijven. Het is bij Lars hetzelfde. Hij laat elke keer weer zien hoe goed hij is en nu dus ook op het hoogste podium.”

Ricky van Wolfswinkel genoot van Lars Unnerstall in Manchester.



"Hoop dat we hem meekrijgen het vliegtuig in en dat hij niet hier blijft" — ESPN NL (@ESPNnl) September 25, 2024

