Grote naam zakt tijdens United - FC Twente finaal door het ijs en krijgt dikke onvoldoende

heeft woensdagavond in de thuiswedstrijd tegen Manchester United tegen FC Twente geen goede indruk achtergelaten. De gevallen Britse grootmacht pakte vorige week nog groots uit met de contractverlenging van de Portugees, maar hij is er dit seizoen nog niet in geslaagd een hoog niveau te halen. Manchester Evening News beoordeelt het optreden van Fernandes tegen de nummer drie van Nederland in het afgelopen seizoen met een 4.

Manchester United gaf de afgelopen jaren honderden miljoenen euro’s uit aan nieuwe spelers, maar slechts mondjesmaat pakt een transfer goed uit. Fernandes is een van de uitzonderingen. Manchester United telde begin 2020 65 miljoen euro neer voor de Portugese spelverdeler, die in 241 wedstrijden voor de club 79 keer trefzeker was en ook al 70 assists verzorgde. Je kunt dus spreken van een succesvol huwelijk. Dit seizoen heeft Fernandes echter nog niet aan de verwachtingen kunnen voldoen. Na een slecht optreden tegen Crystal Palace afgelopen zaterdag slaagde de Portugees er ook tegen FC Twente bij lange na niet in zijn ploeg bij de hand te nemen.

“Dit was opnieuw een teleurstellende avond voor Bruno Fernandes, die lijkt te zijn vervallen in de malaise die zoveel United-spelers lijkt te treffen als ze nieuwe contracten teken”, zo schrijft het lokale medium na de teleurstellende Europa League-opener tegen FC Twente. Fernandes zette op 14 augustus jongstleden zijn krabbel onder een nieuw contract op Old Trafford, waardoor hij tot 30 juni 2027 vastligt. “De verlenging tot 2027 was voor Fernandes duidelijk verdiend en hij is al meer dan vier jaar de beste speler van United, maar zijn start van het seizoen was slecht en in de concurrentiestrijd lijkt zijn plek kwetsbaarder dan ooit”, zo klinkt het.

Fernandes, aanvoerder van Manchester United, zal zijn basisplaats mogelijk niet snel verliezen. Maar na zijn zwakke optredens tegen Crystal Palace en FC Twente zal Erik ten Hag zich wel even achter de oren krabben. “Nadat hij de bal 34 keer had weggegeven tegen Crystal Palace, was de aanvoerder weer slecht en zoveel veelbelovende aanvallen liepen stuk door zijn onzorgvuldigheid. Fernandes is altijd een speler geweest die veel risico neemt, het type dat graag overweegt balbezit te verliezen als dat betekent dat hij voor de killer pass moet gaan”, zo schrijft Manchester Evening News. Die manier van spelen heeft Fernandes al veel gebracht, maar volgens het medium begint het nu ‘problematisch’ te worden. “Old Trafford raakte een paar keer gefrustreerd tegen FC Twente. Hij had het geluk dat zijn rugnummer niet omhoog ging toen Ten Hag met nog iets meer dan tien minuten te gaan een drievoudige wissel doorvoeren”, zo klinkt het.

Krappe voldoendes voor Eredivisie-bekenden

Fernandes krijgt van het medium uit Manchester het laagste rapportcijfer bij Manchester United. Hij is echter niet de enige met een onvoldoende. Manuel Ugarte en invaller Rasmus Højlund konden eveneens niet imponeren. De voormalige Ajax-spelers André Onana, Noussair Mazraoui, Lisandro Martínez én Christian Eriksen (ondanks zijn fout die leidde tot de gelijkmaker) krijgen allemaal een zesje. Dat geldt ook voor Joshua Zirkzee.

