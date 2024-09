United-fans vrezen voor Ten Hag na gelijkspel tegen FC Twente: pijnlijke statistiek gaat rond

Erik ten Hag heeft het nog altijd niet op de rit bij Manchester United. De voormalige hoofdtrainer van onder meer FC Utrecht en Ajax loodste de club in het afgelopen seizoen weliswaar naar de eindzege van de FA Cup, maar liet sinds de start van de nieuwe jaargang al drie keer punten liggen in de Premier League en slaagde er woensdagavond niet in zijn oude club FC Twente te verslaan (1-1). Het komende programma leidt allesbehalve tot optimisme bij fans van Manchester United.

Er ging in het afgelopen seizoen op een gegeven moment geen week voorbij zonder dat de toekomst van Ten Hag onderwerp van gesprek was. Na een prima eerste jaar op Engelse bodem verliep zijn tweede seizoen rampzalig. Manchester United werd al in de groepsfase van de Champions League uit het toernooi geknikkerd, verloor in de League Cup pijnlijk van Newcastle United en eindigde in de Premier League op de zeer teleurstellende achtste plaats. De winst van de FA Cup verbloemde veel. De clubleiding sprak opnieuw het vertrouwen uit in Ten Hag, maar dat heeft de trainer tot op heden niet kunnen terugbetalen.

Dramatische reeks in Europa

Manchester United verloor in de competitie al van Brighton & Hove Albion en Liverpool en liet afgelopen weekeinde op bezoek bij Crystal Palace twee dure punten liggen. Het slaagde er woensdagavond tegen FC Twente niet in zich te herstellen van het gelijkspel op Selhurst Park (het onderkomen van Crystal Palace). Sterker nog: FC Twente veroverde een meer dan verdiend punt op Old Trafford. Manchester United wist opnieuw niet te winnen in Europa. “Manchester United heeft slechts één van zijn laatste negen wedstrijden in Europa gewonnen. Vijf nederlagen, drie gelijke spelen en één overwinning tegen FC Kopenhagen onder Ten Hag”, zo deelde Fabrizio Romano na het gelijkspel tegen FC Twente een zeer pijnlijke statistiek voor Manchester United en Ten Hag.

Op X wordt er daarom andermaal gespeculeerd over een vertrek van Ten Hag bij Manchester United. “Als Ten Hag morgen ontslagen zou worden, dan is de waarheid dat hij in 2,5 jaar tijd geen enkele identiteit of herkenbare speelstijl bij Manchester United heeft gebracht”, zo is The European Lad erg kritisch op de voormalige trainer van FC Utrecht en Ajax. Een ander plaats zelfs al een shortlist met potentiële opvolgers van Ten Hag: Thomas Tuchel (clubloos), Simone Inzaghi (Internazionale), Sebastian Hoeness (VfB Stuttgart) en Zinedine Zidane (clubloos).

Zwaar programma voor Manchester United

Mochten de resultaten niet snel beter worden, dan zal er ongetwijfeld opnieuw een enorme druk op Ten Hag zijn schouders komen te liggen. Het speelschema van Manchester United de komende weken belooft echter weinig goeds. Ten Hag en zijn manschappen krijgen zondag Tottenham Hotspur op bezoek. Vier dagen later gaan ze op bezoek bij FC Porto en drie dagen na de ontmoeting in Portugal staat het uitduel met Aston Villa op het programma. Na de interlandperiode wacht eerst een thuiswedstrijd tegen Brentford, daarna uitwedstrijden tegen Fenerbahçe en West Ham United én de kraker tegen Chelsea op Old Trafford. “Geen grap: we winnen maximaal één van deze wedstrijden. Ten Hag moet weg”, zo vreest iemand al voor de komende periode.

