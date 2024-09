Ruud Gullit ziet gênant moment met Erik ten Hag langs de zijlijn

Ruud Gullit zag een opvallend moment tijdens de wedstrijd tussen Manchester United en FC Twente (1-1). De analist van Ziggo Sport merkte dat Manchester United-aanvaller Alejandro Garnacho niet zat te wachten op instructies van Erik ten Hag, voor zijn invalbeurt in de tweede helft.

Op de trap naast de dug-out werd Garnacho na 63 minuten spelen toegesproken door Ten Hag. Vier minuten later viel de Argentijn daadwerkelijk in. “Hij wilde een bespreking doen met Garnacho, maar die had daar helemaal geen zin in. Garnacho was zich aan het voorbereiden om in te vallen en Ten Hag bleef maar op hem inpraten. Je ziet het gewoon als een speler denkt: laat me met rust, man”, aldus Gullit bij Ziggo Sport.

Toch snapt Gullit het fanatisme bij de technische staf wel. “Als trainer zie je ook dingen gebeuren die gewoon niet goed gaan. Ik zag Van Nistelrooij ook constant in beeld. Die was niet tevreden. Zelfs Casemiro ging zich ermee bemoeien. Je kon zien dat het gewoon niet loopt.”

Gullit was niet onder de indruk van het spel van Manchester United. “Vooraf zeiden we al: Twente speelt tegen een ploeg uit het rechterrijtje in Engeland. En dat is ook echt hoe ze speelden. Het is dat ze een doelpunt maken, uit een klutssituatie, maar qua voetbal… Geschrokken ben ik er niet van, want ik zie dit elke week.”

Twente heeft zich volgens Gullit goed gewapend. “Ik vind dat Twente realistisch heeft gespeeld. Je zag dat ze wat meer vertrouwen kregen gedurende de wedstrijd. Dan moet je plaagstootjes uitdelen en dat hebben ze goed gedaan.”

