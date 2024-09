Gullit hekelt uitspraken van Ten Hag: ‘Het is zijn derde jaar al, kom op!’

Ruud Gullit is niet te spreken over de uitspraken die Erik ten Hag deed voorafgaand aan het duel tussen Manchester United en FC Twente in de Europa League. De Nederlandse oefenmeester gaf te kennen dat hij nog bezig is met een proces bij de Engelse grootmacht. Gullit heeft daar zijn vraagtekens bij, mede omdat Ten Hag nu al in zijn derde jaar bij The Red Devils is aanbeland.

Ten Hag zei dat de clubleiding van Manchester United ‘heel goed’ weet dat de club in een proces zit. Zo is de leiding ervan op de hoogte dat er spelers ingepast moeten worden. “Ik denk dat we oké zijn. Als we een paar maanden verder zijn, dan denk ik dat we echt wel een mooie ploeg kunnen bouwen”, aldus Ten Hag.

Artikel gaat verder onder video

Gullit moet daar niets van weten. “In Engeland worden ze er moe van”, begint hij zijn reactie bij Ziggo Sport. “Het is zijn derde jaar. Hoe lang duurt dat proces dan? Op een gegeven moment moet het klaar zijn. Nu zegt hij ook weer: het duurt nog een paar maanden en dan kunnen we gaan bouwen. Derde jaar al, kom op!”

Ten Hag heeft miljoenen geïnvesteerd

Hélène Hendriks geeft vervolgens aan dat Ten Hag wel al beslag wist te leggen op twee prijzen, namelijk de EFL Cup en de FA Cup. “Dat hij die prijzen won, dat was zijn redding”, reageert Gullit. “Want hij had er echt heel erg last van. Ik hoop echt dat hij slaagt. Maar als je kijkt naar het voetbal en hoe ze spelen, dan denk ik: ik heb dat proces niet gezien. Ik heb niet gezien dat er enige verbetering is. Hij heeft daarnaast ook nogal wat geïnvesteerd. Hij heeft er wel wat miljoentjes tegenaan gegooid. Nu heeft hij het weer”, besluit de oud-voetballer.

