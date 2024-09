Erik ten Hag krijgt bijval inzake Cristiano Ronaldo: ‘Hij pakte hem terecht aan’

Erik ten Hag heeft volgens voormalig assistent Steve McClaren goed gehandeld wat betreft . De Nederlandse oefenmeester van Manchester United kreeg het vrijwel direct na zijn komst aan de stok met de Portugese superster, die vaker dan hem lief was op de bank moest beginnen.

In een interview met de Britse journalist Piers Morgan haalde Ronaldo vervolgens vernietigend uit naar Ten Hag en de clubleiding van Manchester United, waarna zijn contract bij de Engelseclub werd ontbonden. Onlangs trok de Portugese aanvaller de kwaliteiten van zijn voormalig trainer bij Manchester United opnieuw in twijfel, waarna Ten Hag er op zijn beurt weer naar gevraagd werd op de persconferentie voorafgaand aan het met 0-3 gewonnen uitduel met Southampton.

McClaren is echter duidelijk: met de aanpak van Ten Hag was niets mis. “Ik zei destijds al dat hij de juiste man was en dat heeft hij bewezen met de manier waarop hij met Ronaldo omging”, vertelt de Engelsman in gesprek met The Telegraph. “Ten Hag kwam binnen en zette een standaard neer, met duidelijke regels. Hield je je er niet aan, dan speelde je niet. Daar was hij heel rechtlijnig in, zoals Nederlanders zijn. Hij wist dat dat nodig was. Er was geen ruimte voor flexibiliteit, de spelers mochten zich niet aan de verantwoordelijkheid onttrekken.”

“Je moest je eraan houden, of je speelde niet. Hij pakte Ronaldo aan, en terecht”, neemt McClaren het op voor Ten Hag. “Andere trainers hebben geprobeerd zich erin te schikken, maar Ten Hag vond niet dat dat nodig was. Rangnick had het geprobeerd en slaagde er niet in, en dat geldt ook voor Solskjær. Ten Hag hield voet bij stuk en ontwikkelde andere spelers. Dat was het belangrijkste, want hij was niet bang om jonge spelers in te zetten.”

In het kader van de rechtlijnigheid noemt McClaren ook het te laat komen van Marcus Rashford. De aanvaller kwam enkele minuten te laat voor een teambespreking op de wedstrijddag tegen Wolverhampton Wanderers, waarna Ten Hag onverbiddelijk was en hem op de bank zette. Rashford mocht nog wel invallen en was uiteindelijk verantwoordelijk voor de winnende 0-1.

McClaren noemt de kracht van Ten Hag

“Zulke dingen waren belangrijk. Discipline was belangrijk. Normen waren belangrijk. Gedrag was belangrijk. Iedereen weet dat bij United. Dat is wat Ten Hag bracht”, aldus McClaren, die sinds deze zomer de bondscoach van Jamaica is. “Sommige mensen vonden dat niet leuk, en dat is normaal, maar hij is er nooit van afgeweken. Dat is zijn kracht”, besluit de 63-jarige Engelsman lovend over Ten Hag.

