Ten Hag haalt uit naar analist: ‘Dat is gestoord, echt niet oké!’

Manchester United en Erik ten Hag wisten zaterdagavond niet te winnen op bezoek bij Crystal Palace (0-0). De Nederlandse oefenmeester koos ervoor om , die de twee duels daarvoor belangrijk was geweest, buiten de basiself te laten. Dat kwam hem op kritiek te staan van Sky Sports-analist Jamie Redknapp.

Toen de opstelling van Manchester United voor de wedstrijd tegen Crystal Palace bekend werd, was de verbazing over het ontbreken van Rashford daarin groot bij Sky Sports. Met name Redknapp, voormalig Liverpool-speler, snapte niets van de keuze van Ten Hag. “Het voelt aan alsof er iets is gebeurd”, stelt de analist. “Maar je haalt een speler niet uit de basis als hij doordeweeks twee keer heeft gescoord. Hij scoorde ook tegen Southampton vorige week. Hij laat zeker tekenen zien van de Marcus Rashford van twee jaar geleden.”

“Ik heb het idee dat er deze week iets is gebeurd”, gaat de voormalig middenvelder verder. “Ik ken de frustraties van de manager niet.” Volgens Redknapp is Ten Hag iemand die zich in het verleden vaker heeft uitgelaten over de levensstijl van zijn spelers, wat hen niet altijd ten goede is gekomen. “De manager heeft gezinspeeld op het feit dat de levensstijl van Rashford niet oké is. Er is dus duidelijk iets gebeurd.”

Ten Hag heeft geen begrip voor Redknapp

Na afloop van de wedstrijd wordt Ten Hag op de persconferentie gevraagd naar de reserverol van Rashford. “Ik heb de speculaties al gehoord”, begint de oefenmeester over het onderwerp. “Sommige analisten, dat is gestoord… Ik zou zeggen dat je als persoon echt niet oké bent als je zulke speculatie brengt zonder te weten wat er gaande is. Dit is gewoon rouleren”, is Ten Hag duidelijk. De trainer benadrukt vervolgens dat hij zeer tevreden is met alle aspecten van het spel van Rashford. “Dat had er niets mee te maken dat hij op de bank zat, enkel rouleren.”

