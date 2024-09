Frank de Boer geschrokken na 'kortsluiting' bij oud-Ajacied: 'Waarom moet je dit doen?'

Frank de Boer is geschrokken van een bizarre actie van oud-Ajacied in het duel van Manchester United tegen Crystal Palace (0-0). De Argentijnse verdediger kwam na 63 minuten met twee benen in op Daichi Kamada, maar raakte de Japanner niet. Daarom bestrafte scheidsrechter David Coote hem ‘slechts’ met geel.

Na afloop van de wedstrijd wordt de actie van Martínez besproken bij Viaplay. Presentator Koen Weijland vraagt aan De Boer of hij wel eens zo met twee benen in is gekomen. “Nog nooit van mijn leven”, reageert de analist. “Dit is echt Zuid-Amerikaans ofzo. Soms heb je ook wel eens Afrikaanse spelers die dit wel eens doen.”

Over de actie van Martínez is De Boer echter allerminst te spreken. “Maar dit slaat gewoon helemaal nergens op. Als hij hem echt vol op zijn teen raakt bijvoorbeeld, dan is het gewoon rood hè. Het is zo dom met een actie van helemaal niks. Waarom moet je dit doen?”, reageert hij vol verbazing.

“Het lijkt wel een moment van verstandsverbijstering ofzo”, haakt Weijland in. “Gewoon kortsluiting even. Dit is gewoon honderd procent rood”, is De Boer duidelijk. “Ik denk niet dat hij hier bewust over nadenkt, het zit gewoon in hem”, aldus collega-analist Cedric van der Gun. “Als Kamada er net iets eerder bij is en hij tikt net die bal weg, dan komt Martinez bovenop de enkel”, beseft Van der Gun.

Premier League steunt beslissing van scheidsrechter

Via X heeft de Premier League bevestigt dat de VAR het eens wat met het besluit van scheidsrechter Coote om Martínez de gele kaart te geven. “De scheidsrechter gaf Martinez een gele kaart voor een overtreding op Kamada. De VAR controleerde op een mogelijke rode kaart en bevestigde de beslissing van de scheidsrechter om geen rode kaart te geven, omdat hij van mening was dat dit een roekeloze uitdaging was en Kamada niet raakte”, luidt de reactie.

Lisandro Martinez..5'3 with an attitude 😭 pic.twitter.com/YQ8wcG3Iy0 — TH14™️⚡️ (@Thomasconlin17) September 21, 2024 Dejando la piel en cada pelota, by Lisandro Martínez. 🇦🇷⚔️ pic.twitter.com/F1cWwxXSTK — TR SPORTS (@trsports_) September 21, 2024 #CRYMUN – 63’



The referee issued a yellow card to Martinez for a challenge on Kamada. VAR checked for a potential red card and confirmed the referee’s call of no red card, deeming this was a reckless challenge and made no contact with Kamada. — Premier League Match Centre (@PLMatchCentre) September 21, 2024

Had Lisandro Martínez de rode kaart moeten krijgen voor zijn actie? Laden... 79% Ja, dit soort acties horen niet thuis op het voetbalveld. 21% Nee, hij raakt zijn tegenstander niet. 81 stemmen

