Schokkende tackle in de FA Cup: Mateta krijgt zuurstof toegediend

Crystal Palace bereikte zaterdag de kwartfinale van de FA Cup dankzij een 3-1 zege op Milwall, maar het succes wordt overschaduwd door een akelige blessure van . De aanvaller kreeg zuurstof toegediend en werd afgevoerd naar het ziekenhuis, na een onbesuisde tackle van Milwall-doelman .

Roberts kwam in de achtste minuut zijn doel uit en trapte Mateta tegen het hoofd. Opvallend genoeg zag scheidsrechter Michael Oliver er niet direct een rode kaart in, maar na het bekijken van de beelden besloot hij wel tot die sanctie. De fans van Milwall reageerden op schokkende wijze op de overtreding, door te zingen: "Let hem die (‘laat hem sterven’, red.)."

Steve Parish, de voorzitter van Crystal Palace, spreekt van 'de meest roekeloze tackle' die hij ooit heeft gezien. Hij trekt de vergelijking met de charge van Harald Schumacher (West-Duitsland) op Patrick Battiston (Frankrijk) tijdens het WK 1982.

“In al die jaren dat ik voetbal kijk, is zoiets alleen gebeurd op het WK van 1982. Waarom de scheidsrechter naar het scherm moest om te kijken, snap ik echt niet”, aldus Parish. Hij leeft mee met Mateta. “Hij is gewoon een mens, vergeet even dat het om een voetballer gaat – dit is geen normale tackle. We willen graag verder in de FA Cup, maar het is lastig voor mij om voorbij die actie te kijken.”