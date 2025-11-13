staat in de belangstelling van Newcastle United. De negentienjarige middenvelder van AZ zou daarnaast ook de interesse van Crystal Palace, vorige week nog de tegenstander van de Alkmaarders in de Conference League, hebben gewekt.

Dat wordt donderdag althans gemeld door de Daily Mail. De tabloid maakt gretig gebruik van de uitspraak die bondscoach Ronald Koeman eerder deze week deed over Smit en kopt dat Newcastle klaar staat om het 'Nederlandse AZ-wonderkind dat wordt vergeleken met Barcelona-ster Pedri' naar Engeland te halen. Verslaggever Craig Hope stipt aan dat The Magpies echter flinke concurrentie kunnen verwachten: Smit wordt eveneens in de gaten gehouden door FC Barcelona, Real Madrid, Borussia Dortmund én Bayern München.

"In Nederland leeft het gevoel dat Smit volgend jaar zal gaan vertrekken bij AZ - zijn huidige contract loopt in 2028 af - en wordt gesproken van een transfersom van rond de twintig miljoen pond (omgerekend zo'n 22,6 miljoen euro, red.). Er zal geen gebrek aan gegadigden zijn voor de speler die al vijftig wedstrijden voor AZ achter zijn naam heeft en ervaring in Europa heeft opgedaan", aldus de tabloid. Newcastle's nieuwe sportief directeur, Ross Wilson, is volgens de krant van plan de beste jonge spelers van Europa mét doorgroeipotentie naar de club te halen - een strategie waar de komst van Smit prima in zou passen.

Verderop in het artikel maakt de Daily Mail ook melding van interesse van Crystal Palace in de diensten van Smit. De FA Cup-houder heeft de middenvelder vorige week op het eigen Selhurst Park kunnen bewonderen, toen AZ in het toernooi op de Conference League op een 3-1 nederlaag werd getrakteerd. Smit kreeg in dat duel andermaal een basisplaats van trainer Maarten Martens, in minuut 79 werd hij naar de kant gehaald en vervangen door Kasper Bogaard.