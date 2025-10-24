Van Hanegem weet het zeker: 'Kees Smit wordt beter dan Frenkie de Jong'

Willem van Hanegem heeft heel hoog zitten. Dat vertelt de voetballegende in de podcast Willem & Wessel van Voetbalprimeur. "Hij wordt beter dan ", zo luidt de mening van De Kromme.

De AZ-middenvelder is nog maar 19 jaar, maar heeft al heel veel potentie getoond. Vooral op het EK Onder 19 van afgelopen zomer toonde Smit zijn grote klasse. Bij AZ is hij nu een vaste waarde en ontwikkelt hij zich verder. Van Hanegem voorspelt een grote toekomst voor de rossige middenvelder.

"Het gaat hem heel makkelijk af, een ander kan niet doen wat hij kan", zegt de analist. "Hij heeft het gewoon. Als je hem zo snel ziet draaien met de bal... En hij heeft er ook plezier in, is overtuigd van zichzelf. Echt gewoon een heel goede speler."

Van Hanegem doet vervolgens een bijzondere voorspelling. “Hij wordt beter dan Frenkie de Jong. Ook een aardige speler, maar Smit heeft meer rendement." Waar Frenkie in aanvallend opzicht geen grote bijdragen levert, valt dat over Smit ook nog niet te zeggen. De speler van AZ was uiterst effectief op het EK Onder 19, maar staat momenteel nog maar op één goal en twee assists in 27 Eredivisieduels voor de Alkmaarders.