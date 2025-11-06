AZ moet meerdere erkennen in sterk Crystal Palace

AZ heeft de krappe 1-0 overwinning op Slovan Bratislava in de Conference League geen goed vervolg kunnen geven. Op bezoek bij Crystal Palace ging de ploeg van trainer Maarten Martens met 3-1 onderuit.

AZ had het op Selhurst Park moeilijk tegen een fel Crystal Palace. De thuisploeg trof al vroeg het aluminium via Smaila Sarr en kreeg niet veel later een penalty na een overtreding van Owusu-Oduro. De bezoekers uit Alkmaar leken gered te worden doordat de assistent-scheidsrechter de vlag in de lucht stak, maar de VAR oordeelde dat het geen buitenspel was. Owusu-Oduro herstelde zich vervolgens knap door de strafschop van Jean Philippe Mateta te keren. Toch ontsnapte AZ opnieuw toen The Eagles even later de lat raakten.

Na 22 minuten moest AZ toch een tegentreffer slikken, want Maxence Lacroix schoot de 1-0 tegen de touwen. Ook hier ging de vlag echter in de lucht voor buitenspel, maar ook ditmaal greep de VAR in en de treffer kreeg daarmee toch zijn goedkeuring. Op slag van rust was het Sarr die de voorsprong van Crystal Palace verdubbelde. Uit de kluts schoot de Senegalese aanvaller raak. Opnieuw hing er een luchtje van buitenspel aan, waardoor de VAR het doelpunt lang onder de loep nam. Het duurde uiteindelijk drie minuten voordat er een beslissing werd genomen, maar de treffer bleef staan.

AZ begon scherp aan de tweede helft op Selhurst Park en kreeg via Kees Smit al snel een kans op de aansluitingstreffer, maar zijn poging ging net over. Even later was het wel raak: Sven Mijnans schoot de 2-1 binnen en bracht de spanning terug in de wedstrijd. Lang duurde die hoop echter niet, want Sarr maakte vrijwel direct daarna zijn tweede van de avond, na een fraaie steekpass van Mateta.

In het vervolg probeerde AZ nog wat te forceren, maar Crystal Palace gaf nauwelijks wat weg. Een buitenspelgoal van invaller Kamada in de slotfase bleef het enige noemenswaardige moment daarna, waardoor AZ met 3-1 onderuitging in Londen. Daarna was AZ nog tot tweemaal toe dichtbij een nieuwe aansluitingstreffer, maar de ploeg wist niet meer tot scoren te komen.