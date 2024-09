Manchester United laat vele kansen onbenut en morst opnieuw in Premier League

Het is Manchester United niet gelukt om te winnen in Londen bij Crystal Palace. Na negentig minuten stond nog steeds dezelfde stand op het bord als bij de aftrap en dus werd er niet gescoord. Daarvoor hebben beide ploegen wel de nodige kansen gehad. Zo waren onder andere Alejandro Garnacho, Matthijs de Ligt en Eberechi Eze zeer dichtbij een doelpunt, maar stalen beide doelmannen de show vandaag.

Het vertrouwen is enigszins teruggekeerd bij Manchester United na een goede week waarin met 3-0 werd gewonnen bij Southampton en Barnsley uit de League One met 7-0 werd verslagen voor de EFL cup. De eerste helft tegen Crystal Palace zag er dan ook goed uit van de ploeg van Erik ten Hag. United had de bal, controleerde de wedstrijd en creëerde een berg kansen. Het enige minpunt was dat geen enkele van deze grote kansen werd benut. De Crystal Palace-goalie Dean Henderson bleek meerdere keren een flinke sta in de weg. Zo had hij reddingen in huis op grote kansen voor Alejandro Garnacho, Matthijs de Ligt en Lisandro Martinez. Daarnaast had Henderson ook nog eens een engeltje op de lat zitten toen Garnacho van dichtbij hard tegen het aluminium aanschoot en ook Bruno Fernandes in de rebound de bovenkant van de lat raakte. Palace had niet veel te vertellen, maar toch kreeg het vlak voor rust nog een grote kans. Eberechi Eze stond vogelvrij toen hij de bal rond de penaltystip kreeg. Het schot wat volgde was echter een slap rollertje in de handen van André Onana.

Artikel gaat verder onder video

De tweede helft ging op dezelfde voet verder als de eerste. Manchester United had de bal en had weinig te duchten van Crystal Palace. Zo kreeg Bruno Fernandes na een mooie combinatie met Joshua Zirkzee een uitgelezen kans, maar de Portugees schoot naast met buitenkant rechts. Na ruim een uur spelen had Garnacho een fraai afstandsschot in huis die op weg leek naar de kruising. Opnieuw was het Henderson die een doelpunt wist te voorkomen. Aan de andere kant wist ook Onana zich te onderscheiden met een absolute wereldredding. Eddie Nketiah haalde uit van randje zestien, Onana wist redding te brengen en reageerde vervolgens katachtig op de rebound van Ismaïla Sarr. Hierna leek United de grip op de wedstrijd te verliezen, want even later kreeg Eze een op het oog niet te misen kans. Sarr glipte langs Diogo Dalot en legde terug op Eze die van dichtbij kon binnenschuiven, maar hij schoot de bal naast waardoor United met de schrik vrij kwam. In de laatste twintig minuten ebde de krachten langzaam weg bij beide ploegen en ging de wedstrijd als een nachtkaars uit.

Zo delen Crystal Palace en Manchester United de punten in een uiterst vermakelijke 0-0. Met het punt schieten beide ploegen alleen weinig op. Palace heeft dit seizoen nog steeds geen enkele overwinning geboekt en United staat op een roemloze elfde plaats. De ploeg van Erik ten Hag mag het volgende week gaan opnemen tegen Tottenham Hotspur, terwijl Crystal Palace op bezoek gaat bij hekkensluiter Everton.