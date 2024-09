Mazraoui heeft hoopvol bericht voor Manchester United-supporters: 'Het zal nog beter gaan'

Manchester United-fans mogen nog meer verwachten van . De rechtervleugelverdediger, die ook op links uit de voeten kan, maakte deze zomer de overstap van Bayern München naar The Red Devils en laat vooralsnog een uitstekende indruk achter.

“Ik denk dat het heel moeilijk is om naar een nieuwe club te komen”, begint Mazraoui in gesprek met Inside United. “Met alle verantwoordelijkheden die erbij komen kijken. Ik had net twee keer getraind met de nieuwe spelers die je niet kent. Je kent ze wel van tv en zo, maar je weet niet echt hoe je met ze moet spelen. “Met hoe ik speelde, was ik echt trots op mezelf, maar ik denk dat Erik ten Hag het al heeft verteld.”

Volgens Mazraoui zijn de goede prestaties van hem aan het begin van het seizoen nog maar het begin. “Je kunt meer van me verwachten, want dit is nog maar het begin. Ik denk dat als ik me echt op mijn gemak begin te voelen en me echt honderd procent gesetteld ben, het nog beter zal gaan.”

Mazraoui is een multifunctionele vleugelverdediger, zo kan hij naast de rechtsbackpositie ook op links spelen. De 26-jarige Marokkaans internationaal is dus met recht een moderne fullback. Tijdens zijn debuut voor Ajax speelde Mazraoui zelfs op het middenveld. “Ja, ik was een middenvelder en daarna, voor het tweede team, speelde ik een seizoen op elke positie,” blikt hij terug.

“Van linkervleugelspeler tot centrale verdediger in de volgende wedstrijd. Ik heb dus overal gespeeld en dat heeft me nu echt geholpen. Waar ik ook op het veld kom, ik voel me op mijn gemak”, erkent Mazraoui. “Ik heb niet het gevoel van 'wat moet ik hier doen?' Ik weet gewoon wat ik moet doen omdat ik al op elke positie heb gespeeld, dus dat heeft me echt heel erg geholpen”, beseft hij.

Mazraoui had stap naar Manchester United niet in zijn hoofd

Mazraoui had altijd al de droom om in de Premier League te kunnen spelen. Dat dat voor Manchester United zou zijn was iets waar hij nooit van had kunnen dromen. “Het was dus niet iets wat ik al in mijn hoofd had, maar zoals ik al zei, dat is elke stap. Elke stap was voor mij al een stap van succes en een stap van trots zijn en een stap van weten dat ik weer een stap heb gezet in mijn carrière. En nu is Manchester United één grote stap op die manier”, besluit hij.

