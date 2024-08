Mazraoui doet boekje open over ploeggenoot: ‘Dan verandert hij in een monster’

staat te popelen om bij Manchester United aan de slag te gaan. De vleugelverdediger vrijdagavond in het duel tegen Fulham al debuteren. Bij The Red Devils treft Mazraoui met André Onana, Lisandro Martinez, Antony, Erik ten Hag en natuurlijk al de nodige bekenden. Over laatstgenoemde doet de vleugelverdediger een boekje open.

“Hoe hij op het veld en buiten het veld is? Buiten het veld is hij erg aardig en grappig. Ik ken hem nu heel goed. Dit is de derde club waar we nu samen gaan spelen”, aldus Mazraoui voor de camera van MUTV. “Ik weet niet precies wat er gebeurt als hij het veld opstapt, maar dan verandert hij in een monster", erkent de vleugelverdediger.

Mazraoui vormde met Antony een koppel op de rechterflank bij Ajax. Nu wordt het tweetal bij Manchester United met elkaar herenigd, iets waar de verdediger zich op verheugt. "Met Antony had ik een geweldige klik op het veld en ik kan niet wachten om die samenwerking nieuw leven in te blazen", vervolgt Mazraoui, die er ook naar uitkijkt om samen te werken met zijn andere ploeggenoten.

Mazraoui hoopt de succesvolle tijd met Ten Hag bij Ajax dunnetjes over te doen bij Manchester United. “Het belangrijkste is dat iedereen op één lijn zit. Dat iedereen precies weet wat er moet gebeuren en wat er verwacht wordt", is hij duidelijk. “Op die manier kun je elkaar ook aanspreken en verantwoordelijk houden als het niet werkt. Als je op het punt bent dat je dat soort dingen tegen elkaar kunt zeggen en dat geaccepteerd wordt, dan groei je echt als team. Dan ga je winnen, komen er zegereeksen en ben je tegenstanders de baas."

Of een terugkeer in de Champions League een belangrijk doel is? “Dat is geen vraag. Dat moeten we honderd procent bereiken dit seizoen", is de aanwinst van Manchester United duidelijk. Komend seizoen zijn de Mancunians actief in de Europa League, nadat het afgelopen seizoen beslag wist te leggen op de FA Cup.

