Mazraoui misschien wel 'transfer van de zomer': 'Het ziet er veelbelovend uit'

heeft een goede beginperiode bij Manchester United achter de rug, vindt ook analist en oud-voetballer Michael Owen. Na zijn overstap van Bayern München deze zomer begon de Marokkaan al vier wedstrijden in de basis, waarin hij een assist gaf en met United twee keer de nul hield.

Tegenover Engelse media zegt Owen: "Hij is het seizoen sterk begonnen. Ik ben echt onder de indruk van hem. We vellen nu natuurlijk een oordeel na slechts een paar wedstrijden, maar hij lijkt zich goed te hebben aangepast aan de Premier League."

Afgelopen weekend speelde Mazraoui met United uit bij Southampton. Dat duel eindigde in 0-3 voor de ploeg van Erik ten Hag. "Hij maakte een aantal goede tackles, had een paar knappe intercepties, hield ballen sterk tegen, was comfortabel aan de bal. Hij oogde zeer solide. Mazroaui zou wel eens een hele goede transfer kunnen zijn, het ziet er veelbelovend uit. Misschien is hij wel de meest indrukwekkende transfer van United deze zomer."

Mazraoui maakte samen met Matthijs de Ligt de overstap van Bayern München naar Manchester United. Het duo speelde eerder al samen bij Ajax. Waar de rechtsback gelijk in de basis begon, werd De Ligt langzamer gebracht. Na een moeilijke periode bij Oranje was de centrale verdediger tegen Southampton de grote man, door het eerste doelpunt van de wedstrijd te maken.

