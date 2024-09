Ten Hag: 'Dat was bij Ajax zo, dat is bij Manchester United zo’

Erik ten Hag staat vanavond met Manchester United tegenover zijn oude club FC Twente. Bij de Tukkers was de Nederlandse oefenmeester actief als speler en werkzaam als assistent-trainer. Voorafgaand aan het duel gaat Ten Hag ook in op de kritiek die hem vaak ten deel valt. Hij laat echter weten dat het hem niet zo veel doet.

“Vandaag moet het zo zijn. Iedereen weet dat ik fan van FC Twente ben. Vandaag heb ik iets anders te verdedigen en dat is deze badge”, zegt Ten Hag voor de camera van Ziggo, terwijl hij wijst op het clubembleem van Manchester United. “Het is een geweldige kans voor ons. In de eerste plaats om een prijs te winnen, maar het is ook een route naar Champions League-voetbal. Dat nemen we uiterst serieus. Als team wil je je verder ontwikkelen in deze fase van het seizoen.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ten Hag haalt uit naar analist: ‘Dat is gestoord, echt niet oké!’

Manchester United komt dit seizoen defensief beter voor de dag, de vraag is dan ook of dat komt door de komst van Matthijs de Ligt en het feit dat Lisandro Martínez fit is. “Dat heeft met elkaar te maken”, erkent Ten Hag. “In het eerste seizoen hadden we ook de meeste clean sheets in de Premier League. Vorig jaar hadden wij zoveel blessures en waren er geen automatismen en patronen en was het los zand. Het was dan ook heel moeilijk voor ons. We hebben ook op belangrijke momenten laten zien, zoals in de FA Cup-finale, dat we heel goed kunnen verdedigen.”

LEES OOK: Ten Hag en Oosting maken opstellingen bekend voor clash op Old Trafford

Ten Hag beseft wel dat er nog voldoende te verbeteren valt bij The Red Devils. “In ieder geval het spel naar voren toe, het laatste gedeelte. We scoren echt moeilijk. We creëren heel veel kansen, daarin staan we in de top drie van de Premier League, maar we hebben moeite met scoren”, vervolgt Ten Hag, die zegt dat hij er ‘voor een gedeelte’ wel wat aan kan doen. “De eerste taak van ons als staf is om die bal naar voren te brengen en om ze structuren mee te geven om daar te komen. Uiteindelijk gaat het daar ook om individuele kwaliteit. We kunnen er wel wat aan doen, maar dat is ook de volgende stap in het proces.”

Ten Hag reageert op zijn positie bij Manchester United

De Nederlandse oefenmeester kroop afgelopen seizoen door het oog van de naald met het winnen van de FA Cup. Er gingen geruchten dat de Nederlander zijn congé zou krijgen bij de Engelse topclub. De clubleiding zou zelfs met Thomas Tuchel hebben gesproken om de Nederlander op te volgen.

Inmiddels stelt Ten Hag dat zijn positie bij Manchester United ‘gewoon’ veilig is. “Als je in de top niet wint, dan heb je altijd een probleem. Welke trainer dan ook”, beseft hij zich. “De clubleiding weet heel goed dat we in een proces zitten en dat we aan het bouwen zijn. Het is veel rustiger en de clubleiding staat er volledig achter. Ze weten dat we spelers moeten inpassen. Wij moeten wat bouwen”, doelt Ten Hag op de nieuwelingen en de blessures van Luke Shaw en Rasmus Hojlund.

LEES OOK: Erik ten Hag krijgt bijval inzake Cristiano Ronaldo: ‘Hij pakte hem terecht aan’

“Ik denk dat we oké zijn. Als we een paar maanden verder zijn, dan denk ik dat we echt wel een mooie ploeg kunnen bouwen”, aldus Ten Hag, die ook op de kritiek in de media ingaat. “Ik ben dat gewend. Dat was bij Ajax zo, dat is bij Manchester United zo. Dat zijn clubs die staan in de spotlight. Iedereen heeft er een mening over en daar moet je mee dealen. Dat moet je van je schouders laten afglijden en je moet je er vooral niet door laten afleiden. Vooral stoïcijns verder werken”, besluit hij.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 ‘Zorgen voor Zirkzee: Van Nistelrooij dringt bij clubleiding Man United aan op nieuwe spits’

Een actie van Manchester United-assistent Ruud van Nistelrooij kan slecht uitpakken voor Joshua Zirkzee.