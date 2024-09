Ten Hag en Oosting maken opstellingen bekend voor clash op Old Trafford

Manchester United-trainer Erik ten Hag en FC Twente-trainer Joseph Oosting hebben de opstellingen voor hun Europa League-ontmoeting op Old Trafford bekendgemaakt. De trainer van The Red Devils heeft naar aanleiding van de uitwedstrijd tegen Crystal Palace drie wijzigingen doorgevoerd in zijn basisopstelling. Oosting besloot zijn opstelling op twee plekken te wijzigingen ondanks de ruime zege op Almere City. Het duel in Manchester wordt om 21.00 uur afgetrapt.

Ten Hag gaf op de persconferentie voorafgaand aan het Europa League-treffen met FC Twente al aan zich genoodzaakt te voelen om te rouleren. Daarom heeft de Nederlandse oefenmeester van de Engelse grootmacht een plekje ingeruimd voor Harry Maguire, Manuel Ugarte en Marcus Rashford. Dit gaat ten koste van Matthijs de Ligt, Kobbie Mainoo en Alejandro Garnacho. Dit drietal begint, evenals Antony, op de bank.

De overige acht namen zijn dus hetzelfde als tegen Crystal Palace. Dat betekent dus dat oud-Ajacieden André Onana, Lisandro Martínez en Christian Eriksen hun basisplaats behouden. Dat geldt ook voor Joshua Zirkzee, die wederom als spits zal fungeren. Dit heeft ook te maken met het feit dat Rasmus Højlund niet fit genoeg is om te starten. De Deense spits maakte na een blessure wel weer zijn rentree tegen Crystal Palace.

Opstelling Manchester United: Onana; Mazraoui, De Ligt, Maguire, Martinez, Dalot; Ugarte, Fernandes, Eriksen; Amad, Zirkzee, Rashford.

FC Twente kende met een 0-5 overwinning op Almere City in de Eredivisie een goede generale voor de ontmoeting met Manchester United. Oosting hield op de persconferentie zijn kaarten tegen de borst, maar heeft besloten om een tweetal wijzigingen door te voeren in de basisopstelling van de Tukkers ten opzichte van het duel in Almere.

Michel Vlap krijgt op het middenveld de voorkeur boven Carel Eiting, die afgelopen weekend tegenviel en halverwege de wedstijd gewisseld werd. Voorin heeft Oosting een plekje ingeruimd voor Ricky van Wolfswinkel. Dit gaat ten koste van Daan Rots. De 23-jarige vleugelaanvaller kende afgelopen jaar een uitstekend seizoen met zeven doelpunten en 10 assists in de Eredivisie. Dit seizoen staat Rots na zes Eredivisiewedstrijden op nul treffers en was hij eenmaal aangever.

Opstelling FC Twente: Unnerstall; Van Rooij, Hilgers, Bruns, Salah-Eddine; Regeer, Steijn, Vlap; Van Wolfswinkel, Lammers, Van Bergen.

