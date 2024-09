Clubwatcher begint na United - Twente over 'nog geen' 14 dagen geleden: ‘Even voor de goede orde…’

FC Twente heeft zich donderdagavond in de uitwedstrijd tegen Manchester United in de eerste speelronde van de competitiefase van de Europa League van z’n beste kant laten zien. Dat concluderen de binnenlandse media na het knappe gelijkspel op Old Trafford (1-1). FC Twente-watcher Leon ten Voorde zag vooral hoe de formatie van coach Joseph Oosting het negatieve segment na het puntenverlies tegen PEC Zwolle heel snel heeft weten te keren.

LEES OOK: Opvallende reactie in tv-studio na 1-1 van FC Twente tegen Manchester United

Artikel gaat verder onder video

“Even voor de goede orde: het is nog geen veertien dagen geleden dat FC Twente onder een fluitconcert het veld verliet in de Grolsch Veste. Er was net gelijkgespeeld tegen PEC Zwolle en als we de criticasters van toen moesten geloven was er sprake van een crisis, de trainer Joseph Oosting had het nog niet en de technisch directeur Arnold Bruggink had in de zomer gefaald met zijn aankoopbeleid”, zo schrijft Ten Voorde van Tubantia. Het gelijkspel tegen PEC Zwolle paste in de toch al teleurstellende competitiestart van FC Twente. De Tukkers openden weliswaar met een zege bij NEC, maar speelden vervolgens gelijk tegen Sparta Rotterdam en verloren van FC Utrecht.

Het puntenverlies tegen PEC Zwolle werd overigens al in de competitie zelf rechtgezet. FC Twente won in de aanloop naar het duel met Manchester United van sc Heerenveen (2-0) en Almere City (0-5), waardoor er toch nog wat vertrouwen werd getankt op Old Trafford. “Woensdagavond speelde FC Twente opnieuw met 1-1 gelijk, maar dit keer voelde de remise als een heroïsche prestatie. FC Twente schreef op 25 september geschiedenis met een punt op Old Trafford”, zo zag Ten Voorde. De clubwatcher is van mening dat op dat punt niets valt aan te merken. “Niks gestolen, niks in leven gelaten door de tegenstander, zoals United-manager Erik ten Hag na afloop beweerde. FC Twente had deze stunt vooral op eigen kracht afgedwongen door vanaf de eerste minuut met lef en vertrouwen te spelen in het huis van een van de grootste clubs van de wereld.”

De woorden van Ten Hag

Zowel Ten Voorde als De Telegraaf-verslaggever Jeroen Kapteijns halen in hun verhaal aan dat Ten Hag voorafgaand aan de ontmoeting op Old Trafford vertelde dat hij het niet leuk zou vinden ‘om zijn grote voetballiefde pijn te doen’. “Maar het bezoek van de Tukkers aan Old Trafford pakte heel anders uit dan Ten Hag had kunnen denken. FC Twente verkocht zijn huid uiterst duur en nam sensationeel een uiterst knap punt mee naar Enschede”, zo schrijft Kapteijns. En dat had vooraf vrijwel niemand voor mogelijk gehouden. “Op papier was het verschil tussen beide teams gigantisch. United bracht een geschatte transferwaarde van zo’n 420 miljoen euro in het veld, tegenover FC Twente zo’n 37 miljoen. Maar het sterren-ensemble van United met al die grote namen had de handen meer dan vol aan de huidige nummer vier van de Eredivisie, die fris voetballend een waardige ambassadeur van het Nederlandse voetbal was en een nuttig punt pakte, ook met het oog op de UEFA-coëfficiëntenranking.”

LEES OOK: Engelsen lachen FC Twente uit na gelijkspel: 'Schaamteloos'

Guus Peters van de Volkskrant is eveneens zeer lovend over de prestatie van FC Twente. Trainer Oosting krijgt complimenten voor zijn opstelling, waarmee hij liet zien ‘van eigen kracht’ durfde uit te gaan. “Dat Twente de eerste grote kans van de wedstrijd kreeg (via Sam Lammers, red.) kon op dat moment niet eens een verrassing worden genoemd. De bezoekers maakten er vanaf het begin een wedstrijd van en durfden zich te laten zien waar het kon. Wie had gedacht dat de Tukkers zich tegen de Engelse grootmacht massaal zouden terugtrekken en met een lange bal zouden loeren op de snelheid van Mitchell van Bergen, had het goed mis”, zo leest het. En werd FC Twente teruggedrongen door Manchester United, dan pakte de ploeg het een stuk beter aan dan PSV en Feyenoord vorige week in de Champions League. “Waar PSV en Feyenoord zich vorige week bij vlagen te makkelijk uit elkaar lieten spelen, voetbalde Twente in het tweede Europese toernooi gedisciplineerd door bij balverlies de ruimtes klein te maken en compact te verdedigen.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Joshua Brenet vindt half jaar na contractontbinding bij FC Twente nieuwe club

Joshua Brenet, die nog aangeboden was bij Ajax, heeft een nieuwe club gevonden na zijn vertrek bij FC Twente.