Tenenkrommend moment na 21 seconden bij Feyenoord: 'Hoe kan zoiets, in de eerste minuut?'

maakte donderdagavond een matige indruk bij Feyenoord in de thuiswedstrijd tegen Bayer Leverkusen in de Champions League. De vleugelverdediger, sinds het einde van de zomerse transferwindow actief in Rotterdam, kreeg vooral vanwege zijn rol in de aanloop naar de 0-3 veel kritiek over zich heen. Maar Wessel Penning van het Algemeen Dagblad zag na nog geen 25 seconden al een tenenkrommend moment aan de rechterkant.

Feyenoord nam eind augustus afscheid van Lutsharel Geertruida en moest in alle haast nog een nieuwe rechtsback zien te vinden. De nummer twee van het afgelopen seizoen in Nederland handelden snel en verwelkomden in de persoon van Lotomba de vervanger van Geertruida. Na een redelijk debuut tegen FC Groningen zakte hij evenals veel van zijn ploeggenoten in de thuiswedstrijd tegen Bayer Leverkusen door het ijs. Penning zag het na nog geen halve minuut al misgaan. “Willem (Van Hanegem, red.) ik had het al eerder en heb het vanmorgen gecheckt op televisie, om te kijken of het klopte wat ik zag”, zo zegt Penning in de Willem & Wessel podcast van het AD.

“Na 20-25 seconden krijgt Trauner de bal, aan het begin van de wedstrijd. Hij krijgt de bal gewoon centraal achterin en de rechtsback (Lotomba, red.) liep te zwaaien van: niet naar mij”, zo viel Penning op. Lotomba maakte inderdaad duidelijk dat hij Trauner liever een andere beslissing zag maken (zie screenshot I hieronder). De rechtsback wees naar doelman Timon Wellenreuther. Trauner koos echter voor de bal vooruit en speelde Lotomba aan. “Hij had een zee van ruimte om zich heen. Trauner deed het dus tóch. En ik weet het nog wel van vroeger. We hebben allemaal weleens voetbalwedstrijden gehad waarin je, wanneer het erom ging, bang was om de bal te krijgen. En ik zag dat deze man bang was om de bal te krijgen en wat ga je dan doen? Dan neem je altijd de verkeerde beslissing.”

LEES OOK: Feyenoord ziet basiskracht zijn marktwaarde dalen: 'Hij begint een hoofdpijndossier te worden'

Lotomba wist zich inderdaad geen raad met de bal. Als hij open had gedraaid, dan had hij de in het gat aan de rechterkant gedoken Hwang in-Beom aan kunnen spelen. Lotomba draaide echter naar binnen, waar hij al snel fel op de huid werd gezeten door Florian Wirtz (zie screenshot II hieronder). Penning zag Lotomba dus inderdaad de verkeerde beslissing nemen. “Dan ga je de bal aannemen en een actie maken tussen twee man door. Nou, er kwam gelijk een gevaarlijke aanval door. Die man, Lotomba, even los van het omschakelen, want dat ging bij die derde goal ook niet goed. Maar die heeft de hele wedstrijd de bal teruggespeeld. En wat ik dan altijd denk, Willem: als ik in het weekend naar een amateurvoetbalveld ga, dan zie ik betere rechtsbacks. Dat zal wel niet, het is waarschijnlijk onzin. Hoe kan zoiets Willem? Dat je op dit niveau bang bent om de bal te krijgen, in de eerste minuut?”

Van Hanegem kon er echter geen antwoord op geven. Lotomba werd na een uur uit zijn lijden verlost. Anis Hadj Moussa kwam voor hem binnen de lijnen. Het stond op dat moment al 0-4 voor Bayer Leverkusen.

