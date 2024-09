Feyenoord ziet basiskracht zijn marktwaarde dalen: 'Hij begint een hoofdpijndossier te worden'

De vorm van Feyenoord-spits blijft de gemoederen bezighouden. De Mexicaan leek na zijn doelpunten tegen PSV (Johan Cruijff Schaal) en PEC Zwolle op weg naar het niveau dat hij in de eerste helft van het afgelopen seizoen haalde, maar wacht inmiddels alweer ruim een maand op een treffer. De analisten van ESPN vragen zich af of het niet eens tijd wordt dat een serieuze kans krijgt van Brian Priske.

Giménez had donderdagavond weliswaar een basisplaats tegen Bayer Leverkusen, maar hij kwam geen moment écht in het spel voor. Dat was in de voorbije wedstrijden ook al het geval. “We zeggen het eigenlijk al een halfjaar”, zo klonk het donderdagavond in het programma Voetbalpraat op ESPN uit de mond van Kees Kwakman. De Volendammer zag Giménez een aantal keer goed fungeren als aanspeelpunt, maar schrok toch wel van het ‘bewegen’ van de spits en vooral als er wel degelijk ruimtes lagen. “Ik ben bang voor Feyenoord dat hij minder waard wordt”, aldus Kwakman.

Giménez wordt een ‘hoofdpijndossier’

Feyenoord kon Giménez in de slotfase van de afgelopen transferwindow nog voor een mooi bedrag verkopen aan Nottingham Forest, maar de centrumspits zag uiteindelijk zelf af van een overstap naar de laagvlieger uit de Premier League. Volgens Milan van Dongen begint Giménez echter een ‘hoofdpijndossier’ te worden. “Of niet? Want wat moet je nou? Ja, je kunt Ueda er nu in gooien, maar dan ben je Giménez een tijdje kwijt. Als je Ueda erin gooit, dan wil je hem ook vijf wedstrijden geven.” Hans Kraay junior zag Ueda onlangs in actie voor zijn land. “Ik heb hem gezien tegen China, die er helemaal niets van kunnen. Japan won met 7-0, maar hij had niet gescoord. Tegen Bahrein maakte hij twee goede goals.”

Die liet Kraay jr. afgelopen zondagmorgen zien in het programma Goedemorgen Eredivisie. “Dáár hopen de Feyenoord-supporters op, maar het is wel heel lang hopen en heel lang wachten. Maar aan de andere kant kan ik me ook voorstellen dat als jij (Van Dongen, red.), jij (Karim El Ahmadi, red.), jij (Kwakman, red.) of wie dan ook tegen mij zegt: hebben we hem al eens vier wedstrijden achter elkaar in de basis gezien? Eigenlijk niet. Misschien moet dat wel een keer”, aldus de verslaggever. El Ahmadi ziet het iets anders. Volgens de voormalige middenvelder van onder meer FC Twente en Feyenoord moet Ueda wel een keer laten zien dat hij een basisplaats verdient. “Als je bij een topclub speelt, je bent spits en je krijg elke keer twintig, dertig minuten; dan moet je toch wel wát laten zien om straks te kunnen zeggen dat je basisspeler wil worden. Als je Pepi (van PSV, red.) soms ziet invallen en hoe Ueda dat doet…”

Kraay jr. beaamt dat de invalbeurten van Pepi en Ueda een wereld van verschil zijn, maar is niet vergeten wat Arne Slot zei voordat hij Feyenoord inruilde voor Liverpool. “Dat áls Giménez wordt verkocht, dan kan Ueda hem gewoon één-op-één vervangen. Maar dat is in de verste verte nog niet het geval. Misschien heeft het ook te maken met kansen krijgen.” Kwakman denkt dat ook het financiële deel een rol speelt. “De clubleiding zal ook denken: er was vorige zomer een bod van dertig miljoen euro, wat als hij nu op de bank terechtkomt en het gaat wel draaien met Ueda? Wat blijft er dan nog over? Maar zo’n Ueda zal ongetwijfeld ook weleens denken: zo jongens, wat denken we ervan? Wanneer krijg ik nu eens mijn kans?”, zo klonk het.

