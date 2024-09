Hans Kraay noemt vier spelers bij Feyenoord, waarna Van Dongen een pijnlijke vraag stelt

Hans Kraay junior heeft het donderdagavond na de pijnlijke nederlaag van Feyenoord tegen Bayer Leverkusen (0-4) opgenomen voor Brian Priske. De Rotterdammers raakten in de afgelopen transferwindow een aantal belangrijke spelers kwijt en dat kun je de opvolger van Arne Slot moeilijk kwalijk nemen, zo is de verslaggever van ESPN van mening. Milan van Dongen vraagt zich af of Priske ‘in zijn hemd is gezet’ door de clubleiding, gezien de spelers die hij ervoor terug heeft gekregen.

Feyenoord nam na het afgelopen seizoen afscheid van Mats Wieffer en Yankuba Minteh en in de slotfase van de transferwindow trok ook Lutsharel Geertruida de deur van De Kuip nog achter zich dicht. Het gemis van dit drietal laat zich in de eerste weken van dit seizoen enorm voelen in Rotterdam-Zuid en dat werd donderdagavond in de thuiswedstrijd tegen Bayer Leverkusen andermaal duidelijk. “Soms als je niet speelt of weg bent bij een club, dan word je steeds beter. Maar wij, en ik ook, vonden Wieffer al verschrikkelijk goed. Die mis je zó ongelooflijk erg”, zo zei Kraay jr. donderdagavond in het programma Voetbalpraat op ESPN.

Volgens de verslaggever mist Feyenoord Wieffer niet alleen bij balverlies - ‘omdat hij altijd goed staat’ - maar ook in balbezit. “Omdat hij altijd het eerste aanspeelpunt is van je centrale verdedigers en af en toe ook nog je backs.” Karim El Ahmadi wijst vervolgens op het gemis van Geertruida, die volgens de voormalige voetballer van onder meer FC Twente en Feyenoord heel belangrijk was in de Rotterdamse opbouw. “Precies wat jij zegt, ik had het even opgeschreven. Eén ding kun je Priske niet verwijten”, zo vervolgde Kraay jr., alvorens het lijstje met ‘afwezigen’ op te noemen. “Geertruida, de beste binnendoor-back die we in Nederland hebben is weg. Hij is Wieffer kwijt, een geweldige controleur. Hij is Minteh kwijt. Bij Brighton zijn ze ook niet gek en hebben ze hem gewoon vol overtuiging gehaald als basisspeler.”

Kraay wijst op het gemis van Hartman bij Feyenoord

Kraay jr. laat vervolgens ook nog de naam van Quilindschy Hartman vallen. De linksback raakte eind maart zwaar geblesseerd aan een knie staat daardoor nog wel even aan de kant. Dávid Hancko fungeerde tegen Bayer Leverkusen als linksback, maar is eigenlijk onmisbaar in het hart van de defensie. Gijs Smal, die na vorig seizoen transfervrij overkwam van FC Twente, valt tot op heden erg tegen. “En je bent ook nog eens de beste linksback van Nederland kwijt, Hartman, door een blessure”, aldus Kraay jr. “Daar kan Priske niks aan doen. Dat is echt een wereld van verschil.”

Milan van Dongen hoorde het allemaal aan en stelde vervolgens een pijnlijke vraag. “Maar kunnen we dan niet langzaam concluderen dat Priske een beetje in zijn hemd is gezet door de clubleiding? Of is dat overdreven? Hans maakt nu de vergelijking en als je ziet wat ervoor terug is gekomen, dan is dat niet om over naar huis te schrijven”, zo klonk het. Jordan Lotomba, de vervanger van Geertruida, maakte tegen Bayer Leverkusen een matige indruk en ook de invalbeurt van Smal hield niet over. Kees Kwakman vindt het echter te vroeg om nu al conclusies te trekken. “Je moet die jongens ook een eerlijke kans geven. Het is niet helemaal fair om nu van die nieuwe jongens allemaal te verwachten dat ze er meteen staan in september. Dat heeft waarschijnlijk even tijd nodig.”

