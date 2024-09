Hartman verklapt wanneer hij zijn rentree bij Feyenoord hoopt te maken

hoopt dat hij in januari of februari zijn rentree kan maken voor Feyenoord. Dat vertelde de verdediger bij het congres ‘Making Football Matter’, waarin de Feyenoord Foundation centraal staat. Bovendien gaf Hartman aan dat het naar omstandigheden goed met hem gaat.

Hartman liep op 31 maart 2024 een zware knieblessure op in de thuiswedstrijd van Feyenoord tegen FC Utrecht (4-2). De linksback schreeuwde het na een half uur spelen uit van de pijn, nadat hij in het duel met Niklas Vesterlund een penalty veroorzaakte en zich daarbij verstapt. Het was voor Hartman niet de eerste zware blessure. In 2021 scheurde hij op negentienjarige leeftijd zijn voorste kruisband af tijdens zijn eerste trainingsweek bij Feyenoord.

Het herstel van Hartman lijkt dus voorspoedig te verlopen, waardoor hij de hoop heeft dat hij in januari of februari weer zijn rentree kan maken in het eerste van Feyenoord. Door de zware blessure ging er voor de 22-jarige linksachter een streep door het EK in Duitsland met het Nederlands elftal. Ook zag hij een transfer naar Chelsea in rook opgaan. Zo liet Hartman eerder dit jaar in een interview weten dat de Engelse topclub serieus in de markt geweest is voor hem.

Feyenoord haalde deze zomer met Gijs Smal en Hugo Bueno twee linksbacks in huis, die het gat van Hartman tijdelijk moeten opvullen. Afgelopen seizoen vulde linkspoot Dávid Hancko, van origine een centrale verdediger, de plek van Hartman in. Marcos López, die medio 2022 werd gehaald als mogelijke opvolger van de Nederlander, voldeed niet en vertrok deze zomer op huurbasis naar FC Kopenhagen.

Aan het eind van het congres ‘Making Football Matter’ waarin de #Feyenoord Foundation centraal staat, vertelt Quilindschy Hartman dat het naar omstandigheden goed met hem gaat. Hij hoopt in januari of februari weer te spelen. 1/2 pic.twitter.com/ZLLHqNvMAA — Rijnmond Sport (@RijnmondSport) September 11, 2024

