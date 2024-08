Lied van Guus Meeuwis duikt op onder Instagram-post van Feyenoorder

heeft voor lachende gezichten gezorgd bij de supporters van Feyenoord. De linksback, die momenteel geen wedstrijden speelt wegens een blessure, zag hoe zijn ploeg beslag legde op de Johan Cruijff Schaal ten opzichte van PSV en deelt daar daags na de wedstrijd een ludieke Instagram-post over.

De verdediger van Feyenoord plaatst een foto waarop hij, Bart Nieuwkoop en Thomas Beelen de Johan Cruijff Schaal in de hand hebben. Ook is er een afbeelding te zien waarop Hartman een duim opsteekt vanaf een stoel uit de reservebank.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Dit gebaar maakten Milambo en Geertruida na de 3-4 tegen PSV

“Kostelijk vermaakt in Eindhoven gister middag”, schrijft Hartman, die een duimpje aan zijn caption toevoegt. “Wat een team hebben we! Kan niet wachten om weer met jullie wedstrijden te spelen”, gaat hij verder. Op Instagram is het mogelijk om een liedje toe te voegen aan het bericht. Hartman koos voor Brabant van Guus Meeuwis en zorgt daarmee voor lachende reacties.

Onder meer ploeggenoot Justin Bijlow komt met een reactie: “Wat een ventje ben je ook hè”, schrijft de reservedoelman van Feyenoord. Ook Jan Plug kan lachen om de actie van Hartman. “Hahaha deze is goed zeg”, comment het jeugdproduct van de Rotterdammers.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Perez: 'Hij is het hart van het elftal, onmisbaar voor Feyenoord'

Kenneth Perez is lyrisch over het optreden van een speler van Feyenoord tegen PSV.