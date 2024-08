Quilindschy Hartman reageert fel op fanaccount Feyenoord: 'Kap hiermee'

neemt het op voor . Tijdens en na de wedstrijd tussen Sparta Rotterdam en Feyenoord (1-1) ontving Zerrouki de nodige kritiek, nadat hij met een rode kaart van het veld werd gestuurd.

Een Feyenoord-fanaccount genaamd KuipAlert plaatste zondag een post op Instagram, met de tekst: ‘Zerrouki die onkunde oplost met overtredingen’. Het optreden van de Algerijns international verdiende volgens KuipAlert 'een enorm dikke onvoldoende'. "Dit is voor Feyenoord erg slecht, en de club zal deze week op zoek moeten gaan naar een nieuwe nummer 6, of hopen op een wonder van Kevin Nadje."

Men vroeg zich af of deze wedstrijd het einde van Zerrouki bij Feyenoord inluidde. De momenteel geblesseerde Hartman, die zondag zelf werd gespot bij de Dutch Grand Prix in Zandvoort, kon die insteek niet waarderen. “Kap hier een keer mee man”, schreef hij onder de post. Een andere gebruiker reageert door te zeggen dat kritiek moet kunnen. Hartman antwoordt: “’Einde’ is niet kritisch. Je moet je eigen spelers helpen en steunen en zeker niet afschrijven.”

Het account KuipAlert heeft na de kritiek van Hartman de tekst van de post aangepast. "Je hebt hierin gelijk, heb de caption even aangepast. Dankjewel voor de reminder", schrijft KuipAlert.

