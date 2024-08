Feyenoord-speler slaat wedstrijd tegen Sparta over en duikt op bij F1-race Zandvoort

was zondagmiddag aanwezig bij de Dutch Grand Prix in Zandvoort. De momenteel geblesseerde linksback van Feyenoord was zodoende niet aanwezig bij het duel met Sparta Rotterdam (1-1) op Het Kasteel.

"Ik volg de F1 wel", zei Hartman vanuit Zandvoort tegen de NOS. "Mijn schoonvader heeft me erop gebracht. Hij is er ook bij, leuk dat ik hem mee kan nemen." De vleugelverdediger juichte voor Max Verstappen, die als tweede over de finish kwam. "Sowieso is het leuk als iemand zijn droom volgt. Hij doet dat natuurlijk al van kleins af aan, samen met zijn vader. Het hele verhaal is natuurlijk heel leuk.

Artikel gaat verder onder video

Hartman raakte in de wedstrijd tegen FC Utrecht op 31 maart zwaar geblesseerd aan zijn knie, waardoor hij mogelijk pas in 2025 weer in actie komt. Hij is normaliter aanwezig bij wedstrijden van Feyenoord, maar gaf zondag de voorkeur aan de Formule 1-race. Enkele supporters van Feyenoord spreken op X hun verbazing uit over die keuze.

Hartman was niet de enige voetballer die was afgereisd naar Zandvoort. PSV-spelers Guus Til, Jerdy Schouten, Mauro Júnior, Joël Drommel, Joey Veerman en Sergiño Dest, die een vrij weekend hebben, waren evenals trainer Peter Bosz ook aanwezig op het circuit. Bekend Nederland liep sowieso uit: zo waren onder meer koning Willem-Alexander en koningin Máxima, prinses Alexia, BBB-fractievoorzitter Caroline van der Plas en dj Martin Garrix aanwezig.

Waarom zit Hartman bij de F1 en niet in het stadion??! — stlbas (@stlbas) August 25, 2024 Ondertussen loopt Hartman lekker rond op Zandvoort, vind ik toch wat raar als je eigen club speelt.. #spaFEY — FR1908Remco (@Fr1908R) August 25, 2024

