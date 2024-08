Feyenoord morst punten met tien man en heeft nu al forse achterstand op PSV

Sparta Rotterdam en stadsgenoot Feyenoord hebben zondag de punten moeten verdelen na een 1-1 gelijkspel. Camiel Neghli maakte een prachtig doelpunt van grote afstand en was daarmee verantwoordelijk voor het hoogtepunt van de derby. Feyenoord kwam wel terug via Quinten Timber, maar kon na de rode kaart van Ramiz Zerrouki ook niet meer over Sparta heen. De achterstand van Feyenoord op koploper PSV bedraagt nu al vier punten

Aan het begin van de wedstrijd was Feyenoord een stuk meer aan de bal dan Sparta. De wedstrijd speelde zich dan ook vooral op de helft van de thuisploeg af. Toch lukte het Feyenoord steeds niet om er doorheen te komen, dankzij sterk verdedigen van de ploeg van Jeroen Rijsdijk. Telkens liepen de acties van de vleugelspelers spaak. Af en toe leidden de intercepties van de verdediging tot countermogelijkheden voor de Spartanen. Diepe ballen op Arno Verschueren werden dan steeds onderschept door keeper Timon Wellenreuther.

In de 34e minuut voltrok zich hetzelfde feit, maar de Duitse keeper kopte de bal bij zijn onderschepping niet goed weg. Camiel Neghli kreeg de bal in zijn voeten en zag op grote afstand een leeg doel. De Algerijn liet zijn klasse zien en schoot prachtig raak. Zo ging Sparta verrassend met een voorsprong de rust in tegen de grote broer uit Zuid.

Na de rust bleef Sparta vasthouden aan het countervoetbal. Feyenoord kreeg iets meer te vertellen en dit resulteerde in een doelpunt in de zestigste minuut. Quinten Timber nam de bal in de zestien keurig aan, draaide weg en schoot hard raak.

Het momentum leek heel even voor Feyenoord, maar dat werd plots verstoord door een tweede gele kaart van Ramiz Zerrouki. Eén minuut na de goal stond hij op een voet, wat ervoor zorgde dat hij het veld af moest.

Even later leek er een penalty te komen voor Feyenoord, maar dit bleek toch om een vrije trap te gaan. Deze werd door Neraysho Kasanwirjo in de muur geschoten. Zo eindigde de wedstrijd zonder verdere grote kansen voor beide ploegen in 1-1. Feyenoord verliest daarmee voor de tweede keer punten, terwijl Sparta voor de derde keer op rij gelijkspeelt.

