Milan van Dongen ziet Feyenoord-speler worstelen: 'Ik maak me zorgen over hem'

slaagt er nog altijd niet in om het vertrouwen dat Feyenoord in hem heeft terug te betalen. De Rotterdammers namen de Algerijnse middenvelder vorig jaar voor veel geld over van FC Twente, maar hij heeft het er zichtbaar moeilijk mee om het gewenste niveau te halen. Zerrouki zakte ook donderdagavond tegen Bayer Leverkusen flink door het ijs. Voor ESPN-presentator Milan van Dongen reden om zich zorgen te maken.

De ontmoeting tussen Feyenoord en Bayer Leverkusen was nog geen vijf volle minuten onderweg toen Zerrouki pijnlijk in de fout ging. Feyenoord speelde zich in eerste instantie goed onder de Duitse druk uit en vond in Zerrouki de vrije man op het middenveld, maar hij leverde de bal vervolgens in bij een tegenstander. Luttele tellen later stond het 0-1. “Het was niet best wat Zerrouki daar wilde doen”, zo drukte El Ahmadi zich in het programma Voetbalpraat op ESPN nog erg zachtjes uit. “Vooral in de eerste paar minuten van de wedstrijd moet je gewoon zeker zijn aan de bal. Als je daar balverlies lijdt tegen een ploeg zoals Leverkusen en je komt 1-0 achter na vijf minuten, dan wordt het een hele lastige wedstrijd.”

Is het een mentale kwestie bij Zerrouki?

Het is niet voor het eerst dit seizoen dat Zerrouki een negatieve hoofdrol vertolkt in een wedstrijd van Feyenoord. In de stadsderby tegen Sparta eind vorige maand kreeg hij vlak na de gelijkmaker van Quinten Timber zijn tweede gele en dus een rode kaart, waardoor Feyenoord het momentum verloor en zich uiteindelijk neer moest leggen bij een gelijkspel. Van Dongen vraagt zich af wat er met Zerrouki aan de hand is. “Ik maak me een beetje zorgen over Zerrouki. Het lijkt bijna een beetje mentaal. Dat hij dacht: ik wil hem passen, nee toch niet en daardoor uiteindelijk allebei niet deed”, aldus de presentator.

Kees Kwakman durft niet te zeggen wat er op dat moment in Zerrouki zijn hoofd rondging, maar vreest dat zijn optreden tegen Bayer Leverkusen nog wel even kan nadreunen. Zeker omdat Brian Priske zijn middenvelder in de rust uit het elftal haalde. “Eigenlijk speelde Feyenoord zich best goed onder die druk uit. Tik, tik. Zerrouki de punt naar achteren die vrijkwam, maar een gekke keuze maakte. Dan wordt hij in de rust ook nog gewisseld, dus dat zal mentaal voor hem een behoorlijke uitdaging worden om zich weer op te richten”, zo verwacht de Volendammer. “Maar goed, aan de andere kant is het ook weer zo dat er bij Feyenoord zoveel mogelijkheden liggen voor bijna alle spelers om te spelen. Het niveau van de algehele selectie is denk ik ook wat naar beneden gegaan, alhoewel die Hwang overigens een vrij aardige indruk maakte.”

In dat laatste kan El Ahmadi zich goed vinden. De voormalige voetballer van onder meer FC Twente en Feyenoord zag de Zuid-Koreaanse aanwinst doen wat Zerrouki naliet. “Als je het hebt over veel om je heen kijken, wat Zerrouki daar niet deed; Hwang draait gewoon de hele tijd echt met links en rechts goed open”, zo klonk het.

