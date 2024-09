Dirk Kuyt begint op zijn persconferentie opeens over Manchester United - FC Twente

Dirk Kuyt heeft er ondanks een belabberde competitiestart alle vertrouwen in dat Beerschot een goede wedstrijd op de mat kan leggen in de derby tegen stadgenoot én rivaal Antwerp FC. De voormalige Oranje-international begon op de persconferentie van vrijdagmiddag opeens over de ontmoeting tussen Manchester United en FC Twente van afgelopen woensdag in de Europa League.

Kuyt loodste Beerschot een paar maanden geleden via het kampioenschap in de Challenger Pro League naar het hoogste niveau in België. De Antwerpenaren slaan tot op heden echter een modderfiguur. Na acht wedstrijden staan ze met één punt stijf onderaan. Afgelopen weekeinde ging het nog pijnlijk mis tegen STVV (0-3), waarna de fanatieke aanhang verhaal kwam halen. In de aanloop naar de derby tegen Antwerp FC dreigden de supporters zelfs met protestacties tijdens de wedstrijd. Loopt het zondag niet zoals zij graag zouden willen zien, dan kunnen ze niet beloven dat het laatste fluitsignaal wordt gehaald.

Ondanks de dramatische competitiestart én de grote druk richting de ontmoeting met Antwerp FC blijft Kuyt erg rustig. “Ik ben in mijn leven nog nooit bang geweest op een voetbalveld. Er is niets zo onvoorspelbaar als voetbal”, zo wordt hij geciteerd door Het Laatste Nieuws. Kuyt begint twee dagen voor de belangrijke wedstrijd dan ook over Manchester United - FC Twente. Velen dichtten de Tukkers geen enkele kans op een resultaat toe, maar veroverden een meer dan terecht punt op Old Trafford. “Wie had verwacht dat Twente afgelopen week een resultaat zou halen op Old Trafford? Als we vechten en met de borst vooruit spelen, is alles mogelijk. Dan ben ik er ook van overtuigd dat de fans achter ons zullen blijven staan.”

LEES OOK: Beerschot komt met duidelijk statement na dreigement naar Kuyt en spelers

Kuyt wil strijd zien van zijn spelers

Kuyt is in ieder geval niet bang dat de fanatieke supporters zichzelf niet in bedwang kunnen houden en de derby bewust laten ontsporen, bijvoorbeeld door het veld te bestormen. “Ik kan me alleen maar focussen op de zaken die ik in de hand heb. Er kan van alles gebeuren. Het kan ook slecht weer worden waardoor de wedstrijd afgelast wordt”, zo kan Kuyt in ieder geval nog lachen. De Nederlander is zich er echter van bewust dat zijn ploeg een héél hoog niveau moet halen, wil het op bezoek bij Antwerp FC een goed resultaat kunnen neerzetten. “Vriend en vijand geven ons weinig kans. Voor de meeste mensen hebben we al verloren. Het is niet realistisch om te eisen dat we moeten winnen. Maar we hebben wel een kans om ons te laten zien. We hebben niets te verliezen. We moeten met schuim op de bek, zoals ze dat in Nederland zeggen, het veld opkomen. Als we dat doen en niet ophouden met strijden, zullen we de supporters trots maken”, zo leest het.

De derby tussen Antwerp FC en Beerschot begint zondag om 13.30 uur. Antwerp FC bezet na acht wedstrijden de tweede plaats, met zes punten minder dan koploper KRC Genk. Eerder op de vrijdag kwam nog naar buiten dat de kampioen van 2023 het contract van technisch directeur Marc Overmars heeft verlengd.

