Beerschot komt met duidelijk statement na dreigement naar Kuyt en spelers

Beerschot, de club van Dirk Kuyt, heeft middels een statement gereageerd op het dreigement vanuit de harde kern om de derby van komende zondag tegen stadgenoot én rivaal Antwerp FC te laten ontsporen. Kuyt en zijn manschappen vinden zich met één punt uit de eerste acht wedstrijden terug op de laatste plaats. De fanatieke supporters pikken het niet langer, maar Beerschot probeert hen op het hart te drukken dat wangedrag de club niet gaat helpen.

Beerschot leed afgelopen zaterdag een pijnlijke nederlaag tegen STVV (0-3) en na het laatste fluitsignaal liepen de gemoederen al hoog op. Kuyt probeerde de boel te sussen en directeur Thorsten Theys en erevoorzitter Luk Lemmens gingen eveneens het gesprek aan met de harde kern, waarbij ze stevige teksten naar het hoofd kregen geslingerd. Beerschot promoveerde een paar maanden geleden naar het hoogste niveau in België, maar is dramatisch aan het seizoen begonnen. Met de derby tegen Antwerp FC in aantocht neemt de druk alleen maar toe, zeker nu de harde kern heeft gedreigd de boel nog voor het laatste fluitsignaal uit de hand te laten lopen.

Beerschot heeft het dreigement uiteraard meegekregen en hoopt de fanatieke supporters op andere gedachten te brengen. “Wij begrijpen de emoties over de recente resultaten en het vertoonde spel van de afgelopen weken. De hele club - bestuur, spelers, staf en medewerkers - werkt echter keihard om het tij te keren. Beerschot staat bekend om zijn fanatieke en gepassioneerde aanhang, en die steun hebben we nu meer dan ooit nodig. Jullie zijn het kloppend hart van de club en dat zal altijd zo blijven”, zo leest het op de clubsite. Beerschot constateerde afgelopen weekeinde al dat de emoties ‘hoog opliepen’ en denkt dat de naderende derby tegen Antwerp FC daar invloed op heeft gehad. “In de aanloop naar deze wedstrijd zijn er zelfs enkele dreigementen geuit door supporters om de wedstrijd te verstoren tot zelfs stil te leggen bij een negatief resultaat.”

En dat laatste ligt in de lijn der verwachting. Beerschot staat met slechts één punt uit acht duels op de laatste plaats, Antwerp FC is met twaalf punten meer de huidige nummer twee. Beerschot hoopt echter dat de harde kern zich ondanks de dreigementen weet te beheersen. “Dit druist in tegen de waarden van onze club en het voetbal. Wij nemen hier nadrukkelijk afstand van en waarschuwen ook voor de ernstige en hoge boetes die dit met zich mee kan brengen. Geld dat beter in de jeugd kan worden geïnvesteerd. Maar dat beseft en weet uiteraard iedereen”, zo klinkt.

Beerschot organiseert open training

Ondanks de flinke spanningen en geluiden over de stadsderby organiseert Beerschot zaterdag ‘gewoon’ een open training om Kuyt en zijn spelers ‘nog een laatste aanmoediging te geven’. “Natuurlijk gaan wij niet uit van een negatief resultaat op de Bosuil (het stadion van Antwerp FC, red.). Onze spelers beseffen absoluut het belang van deze wedstrijd en zullen er, samen met onze 12e man, alles aan doen om te laten zien wie de ploeg van ’t Stad is.” De ontmoeting tussen Antwerp FC en Beerschot begint zondag om 13.30 uur.

Lees de clubmededeling over de Derby van zondag op onze website: https://t.co/VcGYryhhJa#Weare13 pic.twitter.com/Ta3t4FPEoI — K. Beerschot V.A. (@kbeerschotva) September 25, 2024

