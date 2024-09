Harde kern Beerschot komt met dreigement naar Kuyt: ‘Géén laatste fluitsignaal, stadionverbod interesseert ons niet’

De fans van het Belgische Beerschot hebben gedreigd met een protestactie tijdens de derby op bezoek bij stadgenoot en rivaal Royal Antwerp. De ploeg van Dirk Kuyt staat met een punt uit acht duels stijf onderaan in de Pro League. Voor de harde kern kan dit niet langer zo door.

Afgelopen weekend ging Beerschot in eigen huis pijnlijk met 0-3 onderuit tegen STVV, waarna boze fans verhaal gingen halen in de catacomben. Daar probeerde Kuyt, die onder flinke druk staat, de boel te sussen, maar daar slaagde hij niet in. Ook directeur Thorsten Theys en erevoorzitter Luk Lemmens hebben met de harde kern gesproken, waarbij ze stevige teksten naar het hoofd kregen geslingerd.

“Ik hou mijn hart vast voor volgend weekend (Royal Antwerp uit, red.)”, worden de aanwezige leden van de harde kern van Beerschot geciteerd door het Algemeen Dagblad. “Wij krijgen misschien een stadionverbod, maar dat interesseert ons niet. Er wordt niet uitgespeeld volgend weekend als jullie weer verliezen”, klinkt het dreigement. Een ander geeft aan dat hij ‘die gasten niet kan tegenhouden’ en dat ‘ze gewoon het veld op gaan’ als de tussenstand ze niet bevalt. “Ik geef het jullie vast op een papiertje: volgende week is er geen laatste fluitsignaal.”

Ook spelers van Beerschot bedreigd

Ook de spelers van de Belgische hekkensluiter werden geconfronteerd door de harde kern. “Het is heel simpel: als jullie daar met 4-0 verliezen, dan hebben we een ander probleem”, werd er onder meer gezegd tegen aanvoerder Ryan Sanusi. “Dan spelen jullie heel het seizoen achter gesloten deuren. Moeten we de spelers wakker schudden? Anders gaan we even tot in de kleedkamer, hoor”, kreeg de aanvoerder naar zijn hoofd geslingerd.

Het duel tussen Royal Antwerp en Beerschot staat aanstaande zondag om 13.30 op het programma. Voor Kuyt is het essentieel een resultaat te halen, zodat hij weer wat ademruimte krijgt bij de promovendus.

