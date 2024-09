Kuijt nog verder onder druk bij Beerschot: politie moet ingrijpen nadat boze fans mixed zone binnendringen

De positie van Dirk Kuijt bij Beerschot is nog verder aan het wankelen. Tegen Sint-Truiden werd de ploeg van de Nederlander vernederd in eigen huis: 0-3. Na afloop van de wedstrijd liep het uit de hand in het Olympisch Stadion in Antwerpen, waarna de politie moest ingrijpen.

De kansloze nederlaag tegen Sint-Truiden was alweer de zevende op rij in het nog prille seizoen voor de hekkensluiter van de Belgische Jupiler Pro League. De Beerschot-supporters roerden zich tijdens de wedstrijd al, maar na de wedstrijd liep het helemaal uit de klauwen. Een plukje boze supporters wist de mixed zone binnen te dringen en ging verhaal halen bij aanvoerder Ryan Sanusi.

De supporters hadden ook de kleedkamer van Beerschot in het vizier en naar verluidt wist een van deze supporters deze ook te bereiken. Na uitleg van de spelers besloten de supporters de ruimte weer te verlaten. Wel werd er door zowel Beerschot als Sint-Truiden besloten om een streep te zetten door de persconferentie.

In gesprek met Het Nieuwsblad geeft Sanusi, die in het verleden ook voor Willem II TOP Oss en Sparta speelde, aan begrip te hebben voor de supporters. “Ze zijn al een heel seizoen positief geweest. Dat er nu een week voor de derby met Antwerp wat emotie bij komt kijken en dat ze verhaal komen halen, is niet meer dan logisch. We hadden gehoopt om vandaag het tij te keren, maar het is helaas weer op niets uitgedraaid.”

Kuijt meldt zich na afloop buiten het stadion

De onrust bij Beerschot was daarmee echter nog niet voorbij. Meerdere fans verzamelden zich na afloop ook voor de poorten van het stadion, die vervolgens werden gesloten. De politie moest ingrijpen om andere fans tegen te houden. Kuijt besloot zich vervolgens ook te roeren en ging in gesprek met de boze supporters. Wat daarbij besproken is, is niet bekend.

Respect om toch maar voorbij die poort te komen en het te vertellen… too little too late ma bon@kbeerschotva #unitedworldbuiten pic.twitter.com/TguMOUMB1y — Misschien komt het goed met den Beerschot… (@13Antwerpen) September 21, 2024

