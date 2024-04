Dirk Kuyt deelt na kampioenschap met Beerschot enorme sneer uit aan Nederlandse media

Hoofdcoach van Beerschot, Dirk Kuyt, werd afgelopen weekend kampioen met zijn ploeg in de Challenger Pro League en haalde daarna uit naar de Nederlandse media. Na een mislukt avontuur bij ADO Den Haag heeft Kuyt nu succes geboekt met zijn ploeg in België. De oud-Feyenoorder geeft aan dat hij veel meer op zijn plek is bij onze zuiderburen.

“Eerlijk gezegd heb ik hier nooit negatieve geluiden opgevangen. Ook de Nederlandse media zijn lange tijd heel positief over mij geweest. Met name tijdens mijn spelerscarrière. Dat is wat gekeerd na mijn vorige avontuur als hoofdcoach”, vertelt Kuyt eerlijk tegenover Gazet van Antwerpen. De coach van Beerschot deelt nog een sneer uit naar de Nederlandse media.

Artikel gaat verder onder video

“Maar goed, er zijn een aantal dingen gebeurd in Nederland waardoor de media me daar heel negatief benaderen. Dat is ook een van de redenen waarom ik vandaag hier ben. En waarom ik me hier heel erg thuis voel. Ik word hier beoordeeld op de trainer die ik ben. Ik heb geen moeite met kritiek. Als het slecht is, dan is het slecht”, laat de 43-jarige trainer optekenen.

De oud-coach van ADO Den Haag ziet dit vaker gebeuren in Nederland. “Maar ik ben volgens mij niet de enige die er zo over denkt, hoor. In Nederland is het heel normaal dat er op de man gespeeld wordt. Wij vinden het fantastisch om iemand helemaal met de grond gelijk te maken. Zelfs Jordan Henderson maakte het mee bij Ajax. En die jongen heeft de Champions League en de Premier League gewonnen.”

Een terugkeer voor Kuyt naar Nederland lijkt vooralsnog uit den boze, maar dit kan altijd nog veranderen. Voorlopig is de coach op zijn plek bij Beerschot. “In het leven mag je ook nooit iets uitsluiten. Maar op dit moment zijn er niet veel dingen de moeite waard om terug te keren naar Nederland. Ook al heb ik daar bij veel clubs mooie herinneringen.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Binnen Ajax wordt gewezen naar Feyenoord-trainer Arne Slot'

Achter de schermen bij Ajax valt de naam van Feyenoord-trainer Arne Slot nogal eens.