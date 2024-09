Dirk Kuyt heeft na zeven competitieduels flinke problemen bij Beerschot

Dirk Kuyt verkeert in zwaar weer bij Beerschot. De voormalig voetballer van onder meer Feyenoord, Liverpool en het Nederlands elftal loodste de club uit Antwerpen een paar maanden geleden nog naar het hoogste niveau van België, maar beleeft een tot dusver dramatisch seizoen. De eerste zeven competitiewedstrijden leverden slechts één punt op. Beerschot en Kuyt leden zondag een pijnlijke 3-0 nederlaag tegen Charleroi.

“Na de dramatische seizoensstart moest er iets veranderen bij Beerschot en dat was duidelijk te merken aan de opstelling van coach Kuyt”, zo schrijft Het Nieuwsblad. De Nederlander voerde enkele wijzigingen door in zijn basiself. “Benieuwd wat dat zou geven, maar wie een complete ommekeer had verwacht, bleef op zijn honger zitten. Beerschot was gekenmerkt door paniekerig uitvoetballen en slechte passes, zoals al vaker dit seizoen. De openingsfase was helemaal mislukt toen Heymans, moederziel alleen aan de rand van de zestien, mocht uithalen. Snel 1-0”, zo leest het.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Dirk Kuyt deelt na kampioenschap met Beerschot enorme sneer uit aan Nederlandse media

Beerschot komt twee keer slecht uit de kleedkamer

Na vijf nederlagen in de eerste zes wedstrijden - Beerschot pakte enkel op 27 juli tegen OH Leuven een punt - hoopte Kuyt met een aantal nieuwe namen in zijn opstelling op een ‘schokeffect’. Maar dat bleef dus uit. Charleroi opende al na zestien minuten de score en in de tweede helft liep de thuisploeg uit naar een 3-0 overwinning. Het Nieuwsblad is vol verbazing over de manier waarop Beerschot aan de tweede helft begon. “Nieuwkomer Kyei - drie weken geleden nog invaller bij Standard tegen Beerschot - duwde de 2-0 in doel. Het frappantste is dat dit allemaal gebeurde in de eerste paar minuten van de tweede helft. Zo kan je simpelweg niet uit de kleedkamer komen”, is de krant hard voor de ploeg van Kuyt.

LEES OOK: Scheidsrechter moet ingrijpen nadat Vincent Janssen zich volledig laat gaan

Door de snelle 2-0 na de rust was het met de goede intenties van Beerschot, die er bij aanvang van de tweede helft ongetwijfeld wel waren, meteen gedaan. “Een comeback zat er nadien ook niet meer in, zoveel was duidelijk. Beerschot werd de speelbal van een Charleroi in feeststemming. Bermier scoorde met een beetje meeval nog de 3-0, de spionkop achter het doel ging wederom uit zijn dak. Voor de bezoekers, zowel spelers als fans, was het vooral aftellen naar het verlossend eindsignaal”, zo leest het. De schade bleef voor Beerschot beperkt tot drie tegentreffers, al staat de teller na zeven duels al op zeventien. Eén schamel puntje veroverden de Antwerpenaren tot op heden, die niet lager dan de twaalfde plek moeten eindigen om degradatie te voorkomen.

Kuyt weet wat zijn ploeg te doen staat

Kuyt blijft, ondanks de dramatische seizoensstart, rustig. “Het is zonde hoe we op achterstand komen. Charleroi, en zeker ook de grote Heymans, is sterk op voorzetten, dus daar hadden we deze week op getraind, maar we slikken dan toch op die manier een tegengoal”, zo wordt de coach geciteerd door Gazet van Antwerpen. “Bij de rust heb ik de groep gewezen op de positieve en mindere punten. Maar direct in de tweede helft loopt het toch weer mis. We worden op die momenten afgestraft. Verliezen is natuurlijk nooit leuk, maar de manier waarop maakt het nóg zwaarder. We moeten even de tijd nemen om dit te verwerken, onszelf weer bij elkaar rapen en dan weer doorgaan. Deze week wordt het hard werken om tegen STVV beter te doen.”

Beerschot zal tegen STVV punten moeten pakken, want daarna volgen enkele - in ieder geval op papier - zware wedstrijden. Beerschot gaat op 29 september op bezoek bij Antwerp FC, speelt een paar dagen later tegen Westerlo en krijgt na de interlandperiode in oktober bezoek van Anderlecht.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ronald Koeman moet Memphis Depay nog niet laten vallen: 'Eerst maar eens afwachten’

Wim Kieft is nog niet voor voornemens om Memphis Depay af te schrijven bij het Nederlands elftal.