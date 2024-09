Scheidsrechter moet ingrijpen nadat Vincent Janssen zich volledig laat gaan

Antwerp FC maakte zondagmiddag een einde aan een reeks van drie wedstrijden zonder overwinning. De kampioen van 2023 was op eigen veld met 2-0 te sterk voor Union SG en een zowel belangrijke als opmerkelijke rol was er weggelegd voor . De Nederlander miste in de eerste helft een strafschop, maar was in de tweede helft wél trefzeker vanaf elf meter. En dat liet hij doelman Anthony Moris weten ook.

Antwerp FC kroonde zich in het seizoen 2022/23 nog tot kampioen van België, maar dat lijkt inmiddels alweer een eeuwigheid geleden. The Great Old kon het grote succes geen passend vervolg geven en eindigde vorig seizoen op een zeer teleurstellende zesde plaats. De start van de nieuwe jaargang liet eveneens te wensen over. De eerste zes wedstrijden leverden slechts zeven punten op. Er stond dus nogal wat druk op het thuisduel met Union SG.

Janssen was tot de thuiswedstrijd tegen Union SG enkel in de eerste competitiewedstrijd trefzeker. Zondagmiddag leek het opnieuw niet zo te mogen zijn. Na een handsbal mocht Janssen in minuut 28 aanleggen voor een strafschop. De Nederlander was ooit een zekerheidje vanaf elf meter, maar van zijn voorgaande zes strafschoppen eindigden er slechts twee tegen het net. Janssen faalde tegen Union SG opnieuw, voor de vijfde keer in zeven pogingen. Union SG-doelman Moris stopte de inzet van de spits en dat wilde hij weten ook. Moris vierde zijn redding nogal uitbundig en provocerend richting Janssen.

𝒪𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 Vincent Janssen 🙈

Royal Antwerp krijgt de kans om op voorsprong te komen door middel van een penalty… 👀#ZiggoSport #JupilerProLeague #AntwerpUnion — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 15, 2024

Janssen neemt revanche

De voormalige Oranje-international haalde in de tweede helft zijn gram. Hij schoot na een paar minuten spelen na de rust wél raak. En natuurlijk was hij de reactie van Moris niet vergeten. Janssen sprintte in dolle vreugde op de doelman af en schreeuwde het uit in diens gezicht. Ongetwijfeld ook van opluchting, want Antwerp FC had de zege nodig. De scheidsrechter kon de actie van Janssen wat minder waarderen en toonde hem de gele kaart. Tjaronn Chery, in de tweede helft van het afgelopen seizoen nog actief bij NEC, bepaalde de eindstand tien minuten later op 2-0. Antwerp FC staat daardoor nu zevende in de Jupiler Pro League. De achterstand op landskampioen Club Brugge is slechts drie punten.

