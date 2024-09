Kuyt hard op weg naar nieuw ontslag, Beerschot valt over clausule in contract

Dirk Kuyt is zwak begonnen aan het seizoen bij het Belgische Beerschot. De promovendus heeft na acht duels in de Pro League slechts een punt, waardoor de positie van de Nederlander een punt van discussie is. Toch ligt een ontslag van de trainer moeilijk, zo weet De Telegraaf.

Kuyt en Beerschot gingen zaterdag in eigen huis met 0-3 onderuit tegen Sint-Truiden, waarna de supporters van de Antwerpse club zich meldden in de catacomben. Zondag wacht een uitwedstrijd tegen stadgenoot en rivaal Royal Antwerp. De politie moest ingrijpen om de boel weer tot rust te brengen.

Inmiddels wordt er geroepen om het hoofd van Kuyt, maar dat is niet eenvoudig. Beerschot heeft namelijk weinig financiële ruimte, terwijl de voormalig speler van Feyenoord en FC Utrecht juist goed heeft onderhandeld. Volgens de krant moet de Belgische club namelijk het volledige contract van Kuyt en zijn assistenten zal moeten uitbetalen bij een ontslag. Dat loopt nog tot medio 2025.

Tweede ontslag nadert voor Kuyt

Hoewel het voor Kuyt dus moeilijk is om ontslagen te worden, kan hij zich niet onschendbaar wanen. De volksclub zal snel resultaten willen zien, maar binnen de achterban rekent men daar nog niet op in de stadsderby. Mocht de Nederlander wel de laan uit worden gestuurd, zal dat al zijn tweede keer zijn in zijn nog prille trainersloopbaan. In november 2022 moest hij na enkele maanden bij ADO Den Haag vertrekken wegens tegenvallende resultaten.

