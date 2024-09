Bruno Fernandes pakt zeer opvallende rode kaart tegen Tottenham: 'Never a red'

Een bizarre rode kaart voor in de wedstrijd tussen Manchester United en Tottenham Hotspur. De aanvoerder van Manchester United gleed uit, waardoor hij James Maddison neerschopte. Scheidsrechter Chris Kavanagh stuurde hem van het veld.

De rode kaart zorgt voor verbazing op sociale media. "Never a red", schrijft clubicoon Rio Ferdinand van Manchester United bijvoorbeeld op X. De kaart viel bij een 0-1 stand in het voordeel van Tottenham Hotspur. Al vroeg in de wedstrijd had Brennan Johnson de score geopend voor de bezoekers.

Artikel gaat verder onder video

Door de rode prent is Fernandes geschorst in de eerstvolgende competitiewedstrijd tegen Aston Villa. Na de rode kaart voor Fernandes volgde nog een tegenvaller voor trainer Erik ten Hag. Kobbie Mainoo raakte geblesseerd en moest vervangen worden door Mason Mount.

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X.