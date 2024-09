Erik ten Hag moet serieus vrezen voor ontslag: ‘Allerslechtste prestatie in tijden’

Gary Neville is gigantisch geschrokken van het optreden van Manchester United tegen Tottenham Hotspur. De ploeg van Erik ten Hag ging met 0-3 onderuit tegen de Spurs en volgens de analist van Sky Sports was dit optreden van The Mancunians één van de slechtste ooit onder leiding van Ten Hag.

“Het was écht slecht! Het was een van de slechtste prestaties die ik ooit heb gezien onder Ten Hag en dat zegt wat”, zegt een uiterst kritische Neville. Ondanks dat The Red Devils na een rode kaart van Bruno Fernandes al vroegtijdig met tien man kwamen te staan, is dit voor Neville geen excuus om na afloop van de wedstrijd naar te wijzen: “Dat was niet het verhaal van de eerste helft: dat was de allerslechtste prestatie in tijden. Het was een verschrikkelijke prestatie.”

Neville is niet de enige die Manchetester United onderuit de zak geeft. Ook Ashley Young tegenwoordig actief als voetbalanalyticus, was bijzonder kritisch richting het elftal van Ten Hag: 'Manchester United heeft niet alles gegeven. Het was onsamenhangend, er stonden individuen op het veld, geen team. Alles was slecht, van begin tot eind”, zegt Young, die niet uitsluit dat Ten Hag op straat wordt gezet door de Engelse grootmacht: “Dit is het soort prestatie waarvoor de manager ontslagen wordt”, stelt de voormalig linksback.

Manchester United staat na zes speelronden op een teleurstellende twaalfde plaats in de Premier League. De druk op de oud-trainer van Ajax is hoog, ook nadat eerder deze week op zeer teleurstellende wijze werd gelijkgespeeld in de Europa League tegen FC Twente (1-1).

