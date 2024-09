Nederlander moet Erik ten Hag opvolgen, als Manchester United hem ontslaat

Ruud van Nistelrooij is voor de bookmakers de belangrijkste kandidaat om Erik ten Hag bij een mogelijk ontslag op te volgen bij Manchester United, zo meldt NOS-journalist Jeroen Stekelenburg zondagavond in het programma Studio Voetbal. Ten Hag staat onder druk in Engeland wegens de tegenvallende resultaten van Manchester United en de bookmakers verwachten dat de Nederlandse trainer de eerste coach in de Premier League wordt die zijn koffers kan pakken.

Zondagavond worden in het programma Studio Voetbal de problemen van Ten Hag in Manchester besproken: "Ze hebben natuurlijk heel bewust voor elkaar gekozen deze zomer", doelt Stekelenburg op de beslissing van de beleidsbepalers om het vertrouwen in Ten Hag uit te spreken. "Daar is het transferbeleid ook echt op ingericht, want hij heeft heel veel spelers kunnen halen waar hij in gelooft. Hij staat bij de bookmakers met stip op een om als eerste manager ontslagen te worden in de Premier League. Overigens staat met stip op een om hem dan te vervangen Ruud van Nistelrooij", zegt Stekelenburg over de huidige assistent-trainer van Manchester United. "Alleen ze zullen Ten Hag er niet zomaar uitgooien, nadat ze in de zomer zo voor hem gegaan zijn", zo denkt de journalist.

Ibrahim Afellay vindt dat Ten Hag al erg veel ruimte heeft gekregen van Manchester United om te werken aan het proces: "Hij heeft natuurlijk gigantisch veel tijd gehad om het naar zijn hand te zetten. Je ziet geen manier van spelen die attractief is. Met al die honderden miljoenen die hij heeft geïnvesteerd, is het uitstel van executie", denkt de analist.

