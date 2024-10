‘Man United wist van twijfels bij Bayern München over fysieke gesteldheid aanwinst’

Bayern München maakte zich afgelopen seizoen grote zorgen over de fysieke gesteldheid van , zo weet The Daily Mail. De verdediger zou niet flexibel genoeg zijn en een gebrek aan mobiliteit vertonen. Daarnaast zou Manchester United op de hoogte zijn van deze zorgen.

Manchester United nam De Ligt afgelopen zomer voor een bedrag van 45 miljoen euro over van Bayern München. Erg voortvarend ging de verdediger nog niet van start in Engeland. De club van Erik ten Hag staat na zeven duels op een teleurstellende veertiende plaats, terwijl De Ligt zelf ook met regelmaat de fout in gaat en wordt bekritiseerd.

Nu weet The Daily Mail dat Bayern München afgelopen seizoen grote zorgen kende over de flexibiliteit van De Ligt. Zo zou de verdediger te veel tijd doorbrengen in de sportschool, terwijl hij niet elastisch genoeg zou zijn voor zijn postuur. Manchester United zou ook op de hoogte zijn van deze zorgen alvorens de voormalig Ajacied werd aangetrokken.

De Ligt verloor flexibiliteit

“Er bestonden twijfels bij Bayern München”, vertelt een bron aan de krant. “Tussen het moment dat De Ligt van Ajax naar Juventus ging en toen naar Bayern kwam, was hij veel flexibiliteit en snelheid verloren doordat hij te veel tijd in de sportschool doorbracht. Vanuit Bayern was er weinig positiviteit over De Ligt.”

